"القنوات التلفزيونية الناقلة لمراسم تتويج الملك تشارلز"

البوابة - أعدت القنوات التلفزيونية عُدتها لتغطية تفاصيل الحدث الملكي الأهم والأبرز الذي تشهده بريطانيا خلال عام 2023 بـ تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا للبلاد في كنيسة وستمنستر آبي بحضور أفراد العائلة الملكية البريطانية وضيوف بارزين من جميع أنحاء العالم.

ويأتي التتويج الملكي بعد أشهر من الاستعدادات والتحضيرات المليئة بالبهجة والروعة التي ستشهدها أركان العاصمة البريطانية يوم السبت المقبل.

موعد تتويج الملك تشارلز

ستبدأ مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي بلندن.

سينطلق الموكب الملكي من قصر باكنغهام نحو كنيسية وستمنستر آبي في وقت مبكر، ثم سيعود الملك المتوج وزوجته القرينة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة إلى قصر باكنغهام في موكب أكبر.

وبناءً على اختلاف التوقيت بين بريطانيا ومنطقة الشرق الأوسط، يمكن لسكان الدول العربية متابعة مراسم التتويج في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

القنوات البريطانية الناقلة لتتويج الملك تشارلز

هيئة الإذاعة البريطانية – BBC: ستبدأ في بث مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث منذ صباح يوم السبت، 6 مايو 2023، بالإضافة إلى إنتاج وبث الحفلة الموسيقية الاحتفالية من قلعة وندسور بمشاركة كاتي بيري وليونيل ريتشي.

كما سيجري مراسلو هيئة الإذاعة البريطانية مقابلات مع الجمهور الذي سيتجه نحو الشوارع والطرق العامة من أجل متابعة الحدث الملكي عن قرب.

سكاي نيوز - Sky News: تخطط قناة سكاي نيوز، المملوكة لشركة Comcast، أيضًا لتغطية كافة تفاصيل مراسم التتويج الملكي، وإنشاء مراكز استوديو عبر الطريق من قصر باكنغهام، حيث سيبدأ الموكب، ومقابل كنيسة وستمنستر أبي، حيث سيتوج الملك وزوجته الملكة كاميلا.

كما سيتمركز مراسلو سكاي نيوز في جميع أنحاء البلاد لنقل ردود الأفعال وفرحة الجمهور - أو سخطهم بهذا الحفل.

القناة الرابعة: ستقوم بنقل مراسم التتويج بالكامل بالإضافة إلى الحفل الموسيقي التالي، كما بثت فيديو وثائقي تميل القناة الرابعة عن الملك تشارلز وحياته.

ستقوم بنقل مراسم التتويج بالكامل بالإضافة إلى الحفل الموسيقي التالي، كما بثت فيديو وثائقي تميل القناة الرابعة عن الملك تشارلز وحياته. القنوات التلفزيونية البريطانية: لم تعلن بعد عن خطط تغطيتها للحدث الملكي حتى هذه اللحظة.

القنوات الأمريكية الناقلة لتتويج الملك تشارلز

سيتم بث التتويج على عدد من محطات أمريكية ومنها:

ABC News: سيتواجد مراسلو القناة في مكان الحدث مع العديد ومنهم مايكل ستراهان من Good Morning America.

قناة CBS

قناة CNN

قناة Fox News

قناة NBC

القنوات العربية الناقلة لتتويج الملك تشارلز

قناة الجزيرة القطرية

قناة العربية السعودية

قناة بي بي سي عربي

قناة الحدث

المشاهدة عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة مراسم التتويج من خلال خدمات مثل:

Hulu

Live TV

Youtube

ما هو موعد التتويج على التلفاز؟

من المتوقع أن يغطي جميع المذيعين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم تتويج الملك تشارلز الثالث بطريقة ما، سواء كانت تغطية شاملة مع المراسلين في الميدان أو من خلال نشرات الأخبار على مدار اليوم.

مشاهدة تتويج الملك تشارلز على شاشة كبيرة

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنه يتم نصب العديد من شاشات العرض الكبيرة في جميع أنحاء البلاد، مما يسمح للمحتفلين مشاهدة مراسم التتويج الملكي في الهواء الطلق.

شاشات العرض في نواحي بريطانيا

مناطق الشمال الغربي - North West

حدائق بيكاديللي، مانشستر

ساحة البرلمان، أولدهام

مناطق الشمال الشرقي - North East

سندرلاند (مواقع متعددة في جميع أنحاء المدينة)

نيوكاسل أبون تاين

نورثمبرلاند

ساحة دارلينجتون ماركت، دارلينجتون

حدائق بورنماوث

حدائق بورنماوث، ألامي

يوركشاير وهامبر - Yorkshire and Humber

قاعة المدينة - كينغستون أبون هال

سوق الثالوث - كينغستون أبون هال

سيتي بارك - برادفورد

بيس هول - هاليفاكس

كنيسة أبرشية القديس بطرس - هدرسفيلد

مكتبة ديوسبري - ديوسبري

ساحة الألفية - ليدز

قلعة بونتفراكت - ويكفيلد

حدائق السلام - شيفيلد

أعمال الزجاج - بارنسلي

مناطق الجنوب الغربي - South West

كاتدرائية بريستول - بريستول

حديقة بريستول وباث للعلوم - بريستول

الحدائق السفلى - بورنماوث

بيتر بارك - بول

كومبس - كرايستشيرش

بليموث

مناطق الجنوب الشرقي - South East

ساحة اليوبيل - برايتون

اليوبيل سكوير برايتون

ساحة اليوبيل - برايتون ألامي

ويلز - Wales

قلعة كارديف - كارديف

اسكتلندا

إدنبرة

إيرلندا الشمالية - Northern Ireland

مجلس مدينة بلفاست - بلفاست

طريق موكب التتويج؟

في يوم السبت 6 مايو، ينطلق الملك تشارلز الثالث والملكة كونسورت كاميلا في موكب قصير عبر شوارع لندن.

يتم بث هذا التلفزيون في جميع أنحاء العالم، لكن من المتوقع أن يصطف الملايين في الشوارع للحصول على لمحة سريعة للموكب والملك.

بعد الانطلاق من قصر باكنغهام، تتجه السيارات إلى المركز التجاري بالكامل قبل أن تتجه نحو وايتهول ومن ثم محطة وستمنستر، وينتهي الموكب خارج كنيسة وستمنستر أبي، حيث يتم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميًا.

