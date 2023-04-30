تفاصيل رائعة في ملابس الملك تشارلز وكاميلا خلال حفل التتويج

البوابة - مع بقاء أقل من أسبوع على تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، كشف قصر باكنجهام عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الملكي الأبرز خلال عام 2023.

وحصل مراقبو الحدث الملكي على لمحة بسيطة عما الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا في حفل التتويج الذي سيقام 6 مايو في وستمنستر أبي.

ماذا سيرتدي الملك تشارلز في حفل التتويج

ونشر القصر صورًا جديدة لرداء التتويج الذي سيرتديه الملك تشارلز (74 عامًا)، والملكة كاميلا (75 عامًا)، في حفل التتويج الذي سيحضره أفراد العائلة الملكية البريطانية وعائلات ملكية من جميع أنحاء العالم.

ملابس الملك تشارلز الثالث في حفل التتويج

وفقًا للتقاليد، سيرتدي الملك والملكة رداءين مختلفين أثناء التتويج:

رداء الدولة أو روب الدولة - Robes of State: يتم ارتداؤه عند الوصول إلى الدير ، وقد صُنع من قماش المخمل القرمزي، وكان يرتديه الملك جورج السادس في حفل التتويج عام 1937.

يتم الاحتفاظ بقماش رداء الدولة المخملي وصيانته من قبل المدرسة الملكية للتطريز ، مع البطانة والدانتيل الذهبي.

رداء التركة أو روب التركة - Robes of Estate: يتم ارتداؤه عند مغادرة الدير بعد المراسم ، وقد صُنع من قماش المخمل الأرجواني.

ملابس الملكة كاميلا في حفل التتويج

رداء الدولة أو روب الدولة - Robes of State: هو رداء الدولة الخاص بالملكة إليزابيث الثانية الذي صنع لها عام 1953 بمناسبة تتويجها، وهو مصنوع من المخمل القرمزي وتم إضافة التعديلات اللازمة لتتويج الملكة القرينة كاميلا في 2023.

هو رداء الدولة الخاص بالملكة إليزابيث الثانية الذي صنع لها عام 1953 بمناسبة تتويجها، وهو مصنوع من المخمل القرمزي وتم إضافة التعديلات اللازمة لتتويج الملكة القرينة كاميلا في 2023. الرداء الثاني سوف ترتديه كاميلا بعد المراسم عند مغادرة الدير وهو رداء جديد تم صناعته خصيصًا للملكة القرينة وهو من المخمل الأرجواني وتم تطريزه يدويًا من قبل المدرسة الملكية للتطريز.

يذكر أن المدرسة الملكية للتطريز تعتمد على موضوعات الطبيعة والبيئة، مع إبراز الشعارات الوطنية للمملكة المتحدة و لأول مرة سوف تتواجد الحشرات بما في ذلك النحل والخنفساء على رداء التتويج لتعكس عاطفة الملك والملكة تجاه العالم الطبيعي.

كما تمت إضافة بعد رسومات النباتات على الرداءين والتي تحمل معانٍ مختلفة وهي: