الكعبة المشرفة من الداخل .. صور تنشر لأول مرة

لطالما تساءل الكثير من المسلمين عما تحويه الكعبة المشرفة من الداخل لما لها من أهمية ومكانة مقدسة لديهم باعتبارها قبلة المسلمين في صلاتهم.

وإشباعًا لفضول الكثيرين، نشر المصوّر السعودي أنس السبيحي صورًا جديدة التقطتها من داخل الكعبة المشرفة كاشفة عما تحويه من الداخل.

ولم يكشف المصور أنس توقيت التقاط صور الكعبة من الداخل، إلا أن المعلقين رجحوا في أن يكون قد التقطها يوم أمس تزامنًا مع مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في غسل الكعبة المشرفة.

ولم تتوقف تعليقات المغردين عن التعبير بإعجابهم بصور الكعبة من الداخل، وباحترافية المصور وإظهارها بطريقة ساحرة.

ماذا يوجد داخل الكعبة المشرفة ؟