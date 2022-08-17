الكعبة المشرفة من الداخل .. صور تنشر لأول مرة

لطالما تساءل الكثير من المسلمين عما تحويه الكعبة المشرفة من الداخل لما لها من أهمية ومكانة مقدسة لديهم باعتبارها قبلة المسلمين في صلاتهم.
وإشباعًا لفضول الكثيرين، نشر المصوّر السعودي أنس السبيحي صورًا جديدة التقطتها من داخل الكعبة المشرفة كاشفة عما تحويه من الداخل.
ولم يكشف المصور أنس توقيت التقاط صور الكعبة من الداخل، إلا أن المعلقين رجحوا في أن يكون قد التقطها يوم أمس تزامنًا مع مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في غسل الكعبة المشرفة.
ولم تتوقف تعليقات المغردين عن التعبير بإعجابهم بصور الكعبة من الداخل، وباحترافية المصور وإظهارها بطريقة ساحرة.
ماذا يوجد داخل الكعبة المشرفة ؟
- أعمدة من الخشب: تحوي الكعبة المشرفة على ثلاثة أعمدة من الخشب المنقوش بمهارة لدعم السقف بارتفاع حوالي تسعة أمتار محلاة بزخارف ذهبية
- بلاطة رخامية واحدة بلون غامق تحدد موضع سجود الرسول صلى الله عليه وسلم.
- أرضية الكعبة: مُغطاة برخام من اللون الأبيض وذلك في منطقة الوسط، أما الأطراف التي يحددها شريط من الرخام الأسود فهي من الرخام الوردي الذي يرتفع إلى جدران الكعبة مسافة أربعة أمتار دون أن يلاصق جدارها الأصلي، أما المسافة المتبقية فيغطيها قماش الكعبة الأخضر المزين بآيات قرآنية كتبت بالفضة، وتمتد حتى تغطي سقف الكعبة.
- القناديل: مجموعة من القناديل المعلقة المصنوعة من النحاس والفضة والزجاج المنقوش بآيات قرآنية تعود للعهد العثماني.
- بلاطات الرخام: مجموعة من بلاط الرخام التي تم تجميعها من كل عهد من عهود من قاموا بتوسعة الحرم المكي الشريف.
- سُلّم: مصنوع من الألومنيوم والكريستال يصل حتى سقف الكعبة.
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