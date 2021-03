الكويت تضبط قاتل القطط بالغاز المميت.. وهذه العقوبة بانتظاره

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت القبض على شاب أقدم على تعذيب قطط وقتلها بغاز تعبئة الولاعة.

وكشفت صفحات إخبارية كويتية بأن وزارة الدخلية تستعد لعرض الشاب على النيابة العامة تمهيدًا لمحاكمته على فعله الشنيع واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت قد أدانت حادثة قتل عدد من صغار القطط أمس الأربعاء، والذي ظهر من خلال فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية العامة الديحاني أن الهيئة تواصلت مع وزارة الداخلية لضبط الشخص المسؤول عن قتل القطط.

وأشار الديحاني، إلى أن عقوبة تعذيب الحيوان بأي شكل من الأشكال تكون عقوبتها الحبس وغرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف دينار كويتي (66 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وذلك طبقًا للقوانين المعمول بها.

death and life are in the hands of their mother They died in the street with the mercy of my Lord not your mercy Sitting for slaughtering kittens and seated spraying gas as they try to take their last breaths ther cut my heart HE FUCKING KILLED HIM !! #شاب_يقتل_قطط_الكويت pic.twitter.com/2mvNkiIc0b