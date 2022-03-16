الكويت: خادمة تضع فضلاتها في طعام وشراب مخدوميها لأكثر من عام

ألقت السلطات الكويتية القبض على خادمة من جنسية دولة آسيوية، اعتادت وضع كميات من الفضلات في الطعام والشراب مخدوميها على مدى أكثر من عام.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الكويت بأن أفعال الخادمة المشينة بدأت تتكشف حين وضع رب الأسرة كاميرا مراقبة داخل المطبخ بعد أن شعرت أسرته بأن الأطعمة ليست على ما يرام.

وبعد أيام نجحت الأسرة الكويتية في كشف حقيقة الخادمة وجرى تقديم شكوى رسمية بها حيث تم احتجازها في نظارة العاصمة فيما وقع مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين قرار إبعادها إداريًا عن الكويت.

وقال مصدر أمنية كويتي بأنه كان من الممكن أن توجه للمتهمة (من الجنسية الهندية) جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم إلى جانب تهم أخرى خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها.

ووجه المصدر الأمني رسالة للأسر الكويتية بعدم الاعتماد على العمالية المنزلية في الشؤون الخاصة مثل إعداد الطعام ورعاية الأطفال وضرورة عدم الاطمئنان إليها بطريقة عمياء.

وأضاف المصدر: "وخلال التحقيق مع المتهمة ومواجهتها بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن الكويتي اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضًا”.

الصدمة كانت حين عللت الخادمة فعلتها الشائنة المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل!.