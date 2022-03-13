اللاعب المصري علي فرج ينتصر لفلسطين : الآن أصبح ممكن خلط الرياضة بالسياسة!

انتهز بطل العالم في الإسكواش اللاعب المصري علي فرج فرصة تتويجه بلقب بطولة "أوبتاسيا" لتوجيه رسالة قاسية للعالم الذي يتعامل بـ "ازدواجية" و"عنصرية" مع الأزمات التي شهدتها البشرية على مر السنوات.

وخلال لحظة التتويج، قرر اللاعب المصري علي فرج أن يلفت الأنظار إلى القضية الفلسطينية بطريقة ملفتة ومدروسة متيقنًا بأن كلماته قد تعرضه للمساءلة أو حتى التضييق في المستقبل.

🚨🚨 تصريح تاريخي.. بطل العالم في الإسكواش علي فرج بعد فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن: "أعلم ان ما سأقوله سيسبب لي مشاكل ولكن الفلسطينيون يعانون منذ 74 عام ولا أحد يتكلم، فقط لأن هذا ليس على هوى الإعلام الغربي.ولكن الأن بما ان الجميع يتعاطف مع أوكرانيا فيجب ان نذكر فلسطين أيضا"🗣🇵🇸 pic.twitter.com/RUrLvGoI9m — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) March 12, 2022

وقال اللاعب علي فرج: "أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكن خلط الرياضة بالسياسة، فقط لأن هذا ليس على هوى الإعلام الغربي، ولكن الآن بما أن الجميع يتعاطف مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضًا".

واختتم علي فرج كلماته المؤثرة والتي قالها بطريقة جدية: "الفلسطينيون يعانون منذ 74 عامًا ولا أحد يتكلم، لنتكلم عن فلسطين أيضًا التي تمر بما تمر به أوكرانيا منذ 74 عامًا".

ونالت كلمات اللاعب علي فرج على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي في الوقت الذي يلاقون فيه تميزًا عنصريًا وتضييقًا على المنشورات التي تتعلق بـ"المحتوى الفلسطيني".

فيسبوك يدعم المحتوى الأوكراني

وفي الوقت الذي أظهر موقع "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام" دعمًا لنشر المحتوى الذي يدعو إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، استذكر النشطاء التضييق الذي لاقوه خلال نشر "محتوى القضية الفلسطينية" وهو ما دفعهم لابتكار طرق جديدة لخداع خوارزميات التطبيقات مثل فصل الأحرف بالنقاط.

في نهاية العام الماضي، وثق مركز "صدى سوشال" الذي يختص بمواقع التواصل الاجتماعي، 91 انتهاكًا ارتكبتها تلك المواقع، ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهرنوفمبر، في نهاية عام تم وضعه على أنه "الأسوأ" للمحتوى الفلسطيني.

وأشار المركز إلى أن شركة "ميتا" التي تملك موقع "فيسبوك" ومواقع أخرى، لا تزال تتعامل مع المحتوى الفلسطيني بناء على الإملاءات الإسرائيلية.

واتهم الشركة بـ"محاصرة المصطلحات والروايات الفلسطينية، وتقييد المنصات الإعلامية، لتغطية الأحداث على الأرض عبر حساباتهم".

علي فرج

ولد علي عمر فرج في مواليد 22 أبريل 1992 في القاهرة وهو لاعب إسكواتش مصري محترف ولاعب منتخب مصر للاسكواش رجال.

حقق علي عمر فرج أفضل تصنيف له على المستوى الدولي بعدما حل في أبريل 2018 في المركز الثاني عالميًا بعد أن صنف في المركز الثالث في ديسمبر 2017.

متزوج من لاعبة الإسكواتش المصرية المحترفة نور الطيب.

توّج بلقب بطولة أوبتاسيا، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 مارس إلى 11 مارس الجاري، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس.