"اللعنة عليكم" .. الناشط السوري عمر الشغري يوبخ مجلس الأمن

أشعل الناشط الحقوقي السوري عمر الشغري الأجواء في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة قبل أيام بكلمة وصفت بـ"النارية" حين وجه رسالة لأعضاءه وحملهم مسؤولية ما جرى في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

وخاطب الشغري أعضاء مجلس الأمن في جلسته المخصصة حول الشأن السياسي في سوريا، وذلك باعتباره مديرًا لشؤون المعتقلين في فرقة عمل الطوارئ السورية.

وتضمنت كلمة عمر الشغري 14 رسالة من 14 شاب وشابة سورية اختصرت كل ما واجهه الشعب السوري طوال السنوات الماضية.

وفي الوقت الذي أسهب في إلقاء كلمته، أصر عمر الشغري على نقل رسالة مواطن سوري من محافظة إدلب بكل تفاصيلها التي تضمنت شتيمة صريحة لأعضاء المجلس.

وعندما ارتفعت حدة الخطاب، أكد الشغري أنه لا ينتقي من كلمات الشعب السوري، لكنه يصدح بأصوات الناس، وتجلى ذلك في إحدى الرسائل التي نقلها عن ابن محافظة إدلب ونصّها: "لقد كنتم عاجزين بل ومشلولين منذ عام 2011، لقد فقدت كل شيء أحببته يومًا ما، اللعنة عليكم، يا ويحكم، إذ إنكم لم تحترموا الأرواح الإنسانية".

14 رسالة في خطاب عمر الشعري

نقل رسالة سيّدة من درعا، تقول فيها: لديكم الصلاحية لتحويل الكابوس إلى حلم، فلماذا لا تفعلون ذلك".

بينما قالت رسالة أخرى لمواطن سوري من دمشق: "أليس من المستغرب مدى قوتكم وصلاحياتكم ولكن مدى عجزكم في مواجهة أعدائنا!".

رسالة أخرى من حمص تقول فيها سيّدة: "ابنتي مريضة، هل لكم أن تساعدوا في خروجها لأي مشفى آمن في العالم".

ويقول أحد المواطنين السوريين من محافظة حماة: "فقدت كل شيء أمام ناظريكم، وكل ما تستطيعونه لوم روسيا والنأي بأنفسكم عن هذه المسؤولية".

كما نقل الشغري رسالة عن شاب صغير للغاية من أبناء القنيطرة يقول فيها: لقد استأنست قطة منذ مدة، وهي عالمي كله، رجاء ساعدوني لأبقي هذه القطة على قيد الحياة وأحفظها، واسمها جودي".

وقالت سيدة من اللاذقية: لم تكن سوريا بهذا الخوف والرعب والترويع، حتى مؤيدو النظام لا يسلمون أيضًا من التوقيف والتعذيب والقتل".

أما رسالة سيدة من محافظة حلب، فجاء فيها: "كل ما نحتاجه هو الحماية، سئمت من خشية السماء، فلست بحاجة لمزيد من القنابل".

فيما قال شاب من محافظة الحسكة: "لا تدعوا روسيا والصين وإيران يتلاعبون بكم، تصرفوا بقدر مستواكم، ومنصبكم وقوتكم كمجلس للأمن، لا مجرد لعبة في (ديزني لاند)”.

وتقول رسالة لسيّدة سورية من محافظة ريف دمشق: لدي رهاب من الأماكن المغلقة، وكلما شن علينا النظام هجمة علي الاختباء ولا أستطيع التنفس".

وفي رسالة من فتاة سورية من أهالي السويداء: لقد بدى أن كل شيء مستحيل ولن يحدث أبدًا إلى أن يقع ويتحقق وتقع علينا الواقعة".

ومن الرقة نقل الشغري رسالة لشاب سوري قال فيها “فيما كنتم تفكرون أن الحرب انتهت، فهي لم تنته وما زال السوريون يقتلون".

وجاء في رسالة من دير الزور: "ثمة سبيل واحد لإنهاء الحرب في سوريا، وهو محاسبة نظام الأسد".

واختتم الشغري خطابه برسالة من محافظة طرطوس، مشيرًا للغطاء السياسي الذي منحته روسيا للنظام السوري عبر استخدامها المتكرر لحق النقض "فيتو"، لعرقلة قرارات تغطي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة بحق المدنيين وتدعو لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا.

كما دعا عمر الشغري لموقف أمريكي أكثر جدية ويتعدى ما وصفها بـ"التصريحات الجوفاء"، مشددًا على ضرورة الضغط على موسكو لفتح جميع المعابر الإنسانية، إلى جانب "باب الهوى" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

من هو عمر الشغري

حقوقي وناشط في ما يتعلق بملف المعتقلين السوريين.

ولد الشغري في عائلة سورية ووالده ضابط أمن سوري في بلدة بانيا.

تاريخ الميلاد من مواليد 14 مايو 1995 م

بدأت قصة الشغري عندما اعتقله الجيش السوري عندما كان طفلًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع الثورة السورية.

هرب بأعجوبة إلى تركيا بعد إدخال اسمه في اتفاقية تبادل أسرى لعام 2015.

يقيم عمر الشغري في السويد ويعمل مديرا لشؤون المعتقلين في فريق الطوارئ السوري.

هروب عمر الشغري من سوريا