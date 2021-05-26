المئات يخالفون قواعد كورونا لحضور جنازة حصان في جنوب الهند

انتهك مئات الأشخاص قواعد الإغلاق المشددة في الهند من أجل حضور جنازة حصان ينتمي إلى منظمة دينية في منطقة بيلاجافي في كارناتاكا يوم الأحد الماضي.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار الغضب بين مستخدمي الإنترنت.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحادث، نشرتها وكالة الأنباء ANI على "تويتر"، أشخاصًا يسيرون على الطريق متجاهلين أعراف التباعد الاجتماعي. كما شوهد العديد منهم بدون ارتداء الكمامات الطبية.

#WATCH Hundreds of people were seen at the funeral of a horse in the Maradimath area of Belagavi, yesterday, in violation of current COVID19 restrictions in force in Karnataka pic.twitter.com/O3tdIUNaBN — ANI (@ANI) May 24, 2021

وردًا على الحادثة، أكد وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا، باسافاراج بوماي، أن إدارة المنطقة ستنظر في الأمر وسيتم اتخاذ إجراء لازم بالقضية.

وعبر الكثيرون على موقع التدوين "تويتر" عن غضبهم وإحباطهم من الحادث.

The district administration will look into this incident, and action will be taken: Karnataka Home Minister Basavaraj Bommai on hundreds gathered for the funeral of a horse in Belagavi yesterday pic.twitter.com/6aZPXVrs3K — ANI (@ANI) May 24, 2021

وتقول الشرطة إن القرية ستُعزل الآن لمدة 14 يومًا مع عدم السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج أثناء إجراء اختبار فيروس "كورونا"، كما سيتم فتح قضية ضد المنظمين لخرقهم قواعد الإغلاق في الولاية التي تحظر أي نوع من التجمعات الجماعية حتى 7 يوليو على الأقل.

وعانت الهند من أسوأ موجة ثانية من فيروس "كورونا" في العالم، مدفوعة جزئيًا بمتغير يُعتقد الآن على نطاق واسع أنه أكثر عدوى من الفيروس الأصلي، وجزئيًا من خلال عمليات الإغلاق المتراخية والتباعد الاجتماعي.

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