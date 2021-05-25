نصرة الحربي تطل على متابعيها بعد غياب لسنوات وتفاجئهم بالنقاب

فاجأت الممثلة والإعلامية والفاشنيستا السعودية نصرة الحربي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها مجددًا عبر حسابها على "سناب شات" بعد غياب دام لسنوات.

وأطلت نصرة في سلسلة من مقاطع الفيديو عبر "سناب شات" بالنقاب لأول مرة منذ اكتسابها شهرة في الشارع السعودي والخليجي قبل سنوات.

ووجهت نصرة حديثها في الفيديو لمتابعيها الذين قدموا لها الدعم خلال فترة شهرتها وغيابها عن الساحة (حسب قولها).

وأضافت: "صرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ما جاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يا رب ويبعد عنا كل عين".

وأردفت تقول: "أشكر عائلتي وأصدقائي وجمهوري على دعمي في هذه الفترة الصعبة التي مررت بها (دون الإشارة الى تفاصيل إضافية)".

وتابعت: "نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. اللي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو، معلقين على عودة الحربي للظهور مجددا لكن بالنقاب، فيما طالب آخرون بعودتها للساحة الفنية والإعلامية، بينما دعا آخرون لها بالثبات على الحجاب.

وكان من ضمن التعليقات: "هذي الوحيدة الي احسها اعتزلت من صدق صارلها سنين ما طلعت ابد ولما طلعت بالنقاب".

وقالت متابعة: "هذا مثال على استعباد الذكور للإناث تحجبت وتركت شغلها إرضاء لزوجها مو لربها وش الحرام في إنها تكشف وجهها ترا بشرع ربنا يجوز"

وكانت نصرة الحربي البالغة من العمر 31 عامًا قد اعتزلت الأضواء وحذفت كل صورها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها لن تظهر أمام الكاميرات.

وتزوجت نصرة من شاب سعودي يُدعى عبدالله منذ عدة سنوات، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن هويته أو صورته حتى الآن وأنجبت منه وسيم وحسام.

وكانت نصرة من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج، وقد التحقت إلى العمل في مجموعة MBC وشاركت في مهرجان جدة التاريخية.

وشاركت الفنانة المعتزلة في أعمال جرذان الصحراء، سواق وشغالة، لقيت روحي، عندما يزهر الخريف.