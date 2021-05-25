على غرار "متحرش المعادي".. رجل يتحرش بطفلة على سلالم بناية في مصر

رصدت صفحات منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تحرش عديدة ارتكبها وحوش بشرية بحق أطفال أبرياء وقُصر لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

وفي الوقت الذي لا يزال الشارع المصري في حالة صدمة من حادثة تحرش محامٍ بطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات داخل بناية في حي المعادي بالعاصمة القاهرة، في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"متحرش المعادي، تناقلت وسائل الإعلام المحلية جريمة تحرش بطفلة داخل عقار كشفته كاميرا مراقبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر بأن منطقة الطالبية بفيصل في الجيزة جنوبي القاهرة شهدت واقعة تحرش رجل أربعيني بطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، حيث تتبعها حتى دخلت العقار الذي تسكن فيه مع أسرتها وتمكن من استدراجها للطابق الأول من أجل التحرش بها، لمدة استمرت 4 دقائق، ثم هربت منه الطفلة وسارعت بإخبار والدها بما حدث.

وسارع الأب بالبحث عن المتحرش الذي تبين اختفاؤه وبتفريغ كاميرات مراقبة تم تحديد هويته، وتحركت قوات الأمن بناء على ذلك وتمكنت من ضبطه.

وكشفت التحقيقات هوية المتهم وهو أحد السكان الجدد في المنطقة، ويعمل خياطًا نسائيًا، ومتزوج ولديه أطفال.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليها، كما واجهتهم بالمتهم فتعرفت عليه الطفلة، فيما أنكر المتهم الواقعة، وبعد مواجهته بفيديو كاميرا المراقبة الموجودة في العقار اعترف بارتكابه الجريمة. وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأولية أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وانه معتاد على الفعل ذاته، مع أطفال أخريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت المتهم محمد جودت، المتحرش بطفلة المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات.