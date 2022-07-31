المتابعون يتمنون الشفاء للفارس السعودي عمرو زيدان .. ما القصة ؟

تلقى الفارس السعودي عمرو زيدان رسائل تهنئة بالسلامة وأمنيات الشفاء العاجل من قبل متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد الفارس عمرو، الذي يتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للبولو، نشر رسائل التهنئة التي تلقاها من قِبل أصدقائه ومعارفه ومتابعيه من خلال خاصية "القصص – Stories" الخاصة بحسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وتنوعت الرسائل التي تلقاها الفارس عمرو بين "ما تشوف شر" و"الحمد لله على السلامة أبو طلال" و"ألف سلامة عليك أبو طلال" و"ما تشوف شر خطاك السوء".

وتسائل متابعو حساب الفارس عمرو زيدان وأمنيات بالشفاء التي تلقاها من قبل أصدقائه ومتابعيه عن طبيعة إصابته أو ما إذا كان قد تعرض لحادث مرتبط بالخيل والفروسية أم أنه يتلقى العلاج من مرض ما.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الفارس عمرو زيدان حول إصابته حتى هذه اللحظة.

من هو عمرو آل زيدان ؟

اسمه الكامل: عمرو بن فريد بن زيدان.

عمرو بن فريد بن زيدان. تاريخ الولادة: ولد 17 سبتمبر 1974 في لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية

ولد 17 سبتمبر 1974 في لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية المنصب: رئيس مجموعة الزيدان القابضة - رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للبولو - عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية.

رئيس مجموعة الزيدان القابضة - رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للبولو - عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية. والد عمر آل زيدان: الدكتور فريد بن محمد زيدان، الأستاذ وعميد الهندسة سابقًا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمحافظ السابق لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بعد أن قضى فترتين متتاليتين في عهد الملك فهد بن عبد العزيز والملك عبد الله بن عبد العزيز من المملكة العربية السعودية.

دراسة عمرو آل زيدان

أكمل عمرو آل زيدان دراسته في مدارس الظهران الأهلية الثانوية، كما تم ابتعاثه بمنحة من أرامكو السعودية لدراسة الهندسة في جامعة جامعة تكساس إيه اند إم، الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تخرج من جامعة المحيط الهادئ، ستوكتون، كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997.

سيرة عمرو زيدان المهنية

انضم زيدان إلى والده في مجال الأعمال الهندسية (زيدان للاستشارات الهندسية) والتي نمت لاحقًا إلى مجموعة الزيدان.

قاد زيدان التحول من التركيز على مجال الهندسة الكهربائية، إلى التنوع والتوسع في أنشطة الطاقة المختلفة.

تتكون مجموعة الزيدان الآن من عدد من الشركات التي تركز على الهندسة وقطاعات البنية التحتية والطاقة مع عملائها الرئيسيين كمؤسسات حكومية وشبه حكومية كما تخدم المجموعة متطلبات المملكة العربية السعودية من الطاقة بنجاح.

رياضة الفروسية

لاعب بولو مميز

رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للبولو

عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية

مالك اسطبلات سباق زيدان (Zedan Racing Stables Inc) بمنطقة ليكسينغتون، ولاية كنتاكي، الولايات المتحدة.

زواج عمرو زيدان

في 6 يناير 1986 تزوج من الأميرة سناء عاصم وأنجبا:

الأميرة صالحة (مواليد 14 يونيو 1987).

الأميرة نجلاء (مواليد 9 مايو 1988).

الأمير نايف (مواليد 22 يناير 1998).



كان متزوجًا من فيروزة فوكشوري (تم الطلاق بعام 1985) وله منها ثلاثة بنات هن:

الأميرة ياسمين (مواليد 30 يونيو 1975).

الأميرة سارة (مواليد 12 أغسطس 1978).

الأميرة نور (مواليد 6 أكتوبر 1982).

أصل عائلة آل زيدان

ترجع أصول عائلة آل زيدان إلى المدينة المنورة في الحجاز، المنطقة الغربية، المملكة العربية السعودية، جده الأديب محمد بن حسين زيدان وهو باحث في المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر رائدًا في الأدب السعودي، ويشمل إرثه الفلسفة والنثر والدراسات التاريخية.