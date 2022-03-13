المتحولون جنسيًا عالقون في أوكرانيا .. رجال في أجساد نساء

لجأ عدد من المتحولين جنسيًا في أوكرانيا إلى وسائل إعلام عالمية للتعبير عن تخوفهم من أن يتم منعهم من الهروب خارج البلاد وإجبارهم على القتال في صفوف الجيش الأوكراني ضد العدوان الروسي.

وقالت إحدى المتحولات جنسيًا لصحيفة VICE بأنها "عالقة تمامًا" في أوكرانيا و"خائفة على حياتها" في البلاد وعاجزة عن الهروب إلى إحدى الدول المجاورة لأن وثائقهما الرسمية تقول بأنها "ذكر" وتشمل "اسمها القديم".

وبحسب الصحيفة، نصحت جماعات حقوق الإنسان بعض الأشخاص المتحولين جنسيًا بـ "عدم إظهار هوياتهم الحقيقة" من أجل الخروج من أوكرانيا، معربة عن قلقها من "ترك مئات" الأشخاص المتحولين جنسيًا في أوكرانيا في "خطر جسيم" والشعور "بالوحدة الكاملة".

وقالت امرأة متحولة إنها "خائفة" من منعها من محاولة مغادرة أوكرانيا، وإجبارها على الانضمام إلى الجيش الأوكراني "كرجل" - خاصة وأن السلطات تمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من المغادرة.

فيما عبرت امرأة متحولة أوكرانية أخرى عن خشيتها من مغادرة مسكنها خوفًا من هجمات رهاب المتحولين جنسيًا باعتبارها الشخص الوحيد المتبقي في حيها.

وقال رجل متحول جنسيًا، انتقل منذ أكثر من ست سنوات وعاش كرجل في أوكرانيا منذ ذلك الحين، لديه فقط بطاقة هوية تظهر "أنثى"، وأعرب عن مخاوفه من مغادرة منزله ومحاولة عبور أوكرانيا.

وأوضح شخص أوكراني ثنائي الجنس مخاوفه من مغادرة أوكرانيا والتوجه إلى "أماكن مثل بولندا أو المجر" حيث يتم "الاستهزاء" بهويتهم وعدم الاعتراف بها. وأضافوا: "أحتاج إلى الاختيار بين بلدي - الذي تعلمت فيه كيفية التنقل - أو مكان غريب تمامًا حيث يمكنني أن أشعر بمزيد من الإقصاء وفي خطر".

يذكر أن رهاب المتحولين جنسيًا ينتشر بشكل كبير في أوكرانيا، فبحسب تقرير "ILGA"، الرابطة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، لعام 2020، يتعرض الأشخاص الترانس (المتحولون جنسيًا) أحيانًا للاضطهاد من قبل الشرطة، على أساس قوانين مكافحة المخدرات، لتلقيهم العلاج بالهرمونات.