"المجرم الوسيم" على سترة فتاة عربية.. ومعلقون: "ناقصة عقل"

نشرت فتاة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترتدي سترة عليها عيون "كاميرون هيرين" الذي تحوّل إلى نجم وانهالت الفتيات بالتعليقات المُدافعة عنه، رغم أنه تسبّب بمقتل أم وابنتها خلال سباق سيّارات غير قانوني، وحُكم عليه بالسّجن 24 عامًا.

وظهرت الفتاة في الفيديو مرتدية سترة طُبعت عليها عيون المجرم الوسيم ثلاث مرات بثلاث ألوان مختلفة، ثم كتبت تحتها عبارتين باللغة الإنجليزية ومنها: "look at details and don't hear it from anyone" والتي تعني باللغة العربية: "انظر إلى التفاصيل ولا تسمعها من أي شخص".

فتاة تقوم بارتداء بلوزة عليها صورة هيرين "قاىْل الأم وطفلتها" بكل فخر 😅! pic.twitter.com/wNQmdtD4X4 — Trends (@TrendPase) August 7, 2021

وعند نشر الفيديو، أرفقت الفتاة التي لم تكشف عن وجهها لإخفاء هويتها، أرفقته بأغنية للفنان السعودي راشد الماجد "أنا ضايق"، والتي جاء في كلماتها: "فيني ونـه كلـه منه مآأصبر عنه شوقي زآيد… يكفي بعـده وقلـة وده كيف آرده أبغى أعـآايد" في إشارة منها الى حالة الحزن الذي تشعر به بعد قرار سجن "كاميرون هيرين".

وبعد تداول مقطع الفيديو على موقع التدوين "تويتر"، أجمع المغردون على استيائهم منه ومن تصرف الفتاة وبأنها أعلنت تضامنها مع شاب تسبب في وفاة سيدة وابنتها.

وتراوحت تعليقات المغردين بين مستاء من طريقة تفاعل الفتيات مع قضية المجرم الوسيم، وبأنهن يعتمدن في أحكامهن على مشاعرهن بدلًا من عقولهنّ زاعمين بأنهن "ناقصات عقل ودين". (حسب قولهم)

فيما انتقد أحد المغردين وضع صورة مجرم على السترة، قائلًا بأنها تروج لمجرم قاتل، وبأن الأمر ممكن أن يصل الى وضع صور المجرمين أمثال قطاع الطريق رشاش على ملابسنا والترويج لأفعالهم.

فيما طرح عدد من المغردين تساؤلات حول ترتيب الأولويّات في حالة تعاطف الفتيات مع "كاميرون هيرين"، فالشاب الأمريكي هذا، وبرغم جريمته حظي بتعاطف كبير، فقط لأجل وسامته، وهو ما دفع بنشطاء عرب انتقاد حالة الهوس الشديد التي ظهرت في حسابات الفتيات، اللواتي أظهرن قدرًا كبيرًا من عدم الانضباط.

وقبل أسابيع، ، كان وجه "كاميرون هيرين"، ومقاطع مُحاكمته الشغل الشاغل للفتيات اللواتي وصفن بالمُراهقات من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب الشاب "كاميرون هيرين" بمقتل أم وطفلتها فى عام 2018، بعد أن دهسهما بسيارته بسرعة 160 كم في الساعة، خلال سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأميركية بولاية فلوريدا.

وأصدرت المحكمة حكمًا على "كاميرون هيرين"، بالسجن 24 عامًا، في أبريل، بسبب جريمة "القتل بسيارة" للأم وطفلتها".