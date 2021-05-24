المختفية منذ عامين.. ظهور نادر لعشيقة الرئيس الروسي "بوتين"

ظهرت "ألينا كابيفا" التي يُقال بأنها عشيقة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لأول مرة منذ اختفائها قبل عامين وسط شائعات عن ولادتها لـ "توأميه" في أحد مستشفيات موسكو.

وأصدرت الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية بالجمباز بيانًا علنيًا نادرًا بعد أكثر من عامين ونصف من ظهورها علنًا لآخر مرة.

وقالت "ألينا" (38 عامًا)، التي ترأس الآن شركة إعلامية كبرى في موسكو، هذا الأسبوع للاعبي الجمباز الروس إنهم "مستعدون ومستعدون للفوز" في الأولمبياد.

وجاء بيانها عبر الاتحاد الروسي للجمباز بعد أيام قليلة من شكوى المشجعين من أنهم لا يعرفون كيفية الاتصال بها والتواصل معها.

وكانت شائعات ارتباط "ألينا" بالرئيس الروسي انطلقت لأول مرة في عام 2008 عندما كانت نائبة مؤيدة للكرملين.

وفي مايو 2019، ظهرت تقارير تفيد بأن "ألينا" أنجبت توأمان، لكن مصدرًا مقربًا منها قال: "لا نعلق على الشائعات".

وأشارت التقارير حينها الى أن "ألينا" هي واحدة من أكثر لاعبي الجمباز تزينًا في تاريخ الجمباز الإيقاعي، حيث حصلت على ميداليتين أولمبيتين، و14 ميدالية في بطولة العالم ، و25 ميدالية في بطولة أوروبا.

وبعد اعتزالها الرياضة، تحوّلت إلى السياسة وأصبحت نائبة في حزب بوتين بروسيا، كما أنها ظهرت في إحدى المرات شبه عارية في إحدى المجلات، وظهرت في فيلم وتحوّلت بعدها الى مهنة الغناء.

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في العام الماضي، عندما انتشرت شائعات عن ولادتها لتوأمين، حيث تم إخلاء الطابق الرابع لكبار الشخصيات بالكامل في مركز أبحاث كولاكوف لأمراض النساء والتوليد والفترة المحيطة بالولادة لاستيعاب لاعبة الجمباز السابقة.

وقال مصدر في موسكو لصحيفة The Sun: "بوتين رجل شديد الخصوصية - لقد كان يخفي ابنتيه الراشدين تحت بطاقات هوية مزورة منذ سنوات، وحتى الآن، وعلى الرغم من أنه يتحدث عنهم من حين لآخر، إلا أنه لم يسمهم أبدًا".

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وإذا أنجبت "ألينا" أطفاله، فقد يكون اختبائها بعيدًا من أقوى الإشارات التي تشير إلى ذلك وهو أنه مهووس بأمن عائلته.

ويكبر "بوتين" اللاعبة "كابيفا"بنحو ثلاثين عامًا، وقد كثرت الإشاعات حول علاقتهما في عام 2008، وكذلك عن احتمال خطوبتهما، وتم إغلاق الصحيفة التي نشرت الخبر.

من جهتها، رفضت الرياضية السابقة التعليق على احتمال وجود علاقة حميمة بينها وبين "بوتين".

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إلا أن هذه الشائعات ترددت مجددًا خلال صيف العام الماضي، عندما أعلن الرئيس "بوتين" أمام الصحافيين خلال زيارة قام بها لمسرح موسكو الكبير لمشاهدة عرض في الباليه أنه سيفترق عن زوجته "ليودميلا".

وقد ترافق نشر خبر الطلاق هذا مع ظهور مجموعة من أسماء سيدات، قيل، آنذاك، إنهن على علاقة حميمة مع "بوتين" مثل "كابيفا" والجاسوسة الروسية الشهيرة "آنا تشابمان"، التي تم إبعادها عن الولايات المتحدة في 2010.

يذكر أن "بوتين" تزوج سابقًا من "ليودميلا شكريبنيفا" في عام 1983 ولديهما ابنتان معًا، "ماريا بوتينا" و"يكاترينا بوتينا".