المصارع تايلر ركس يعلن تحوله وعبوره جنسيًا لإمرأة.. ويتخذ "غابي" اسمًا له

أعلن نجم رياضة المصارعة الترفيهية WWE للمحترفين، والمشهور باسم "تايلر ريكس" على حلبات المصارعة "تايلر ركس" تغيير جنسه واسمه.

وروى "تايلر"، المحترف في WWE من 2007 إلى 2014، رحلة عبوره الجنسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يحمل اسم "غابي".

وظهر "تايلر" في الصورة كمتحول جنسيًا وكتب في تعليق مطول: "هذا أنا. بلا خجل، أنا بلا خجل".

وتابع/ت: "لم أعد خائفة. يمكنني الآن أن أقول بثقة أنني أحب نفسي لمن أنا، كانت الأشهر الثمانية الماضية من أحلك الأشهر في حياتي كلها. الاضطراب العاطفي لكوني متحول جنسيًا واضطراري لمواجهة العالم قد أتعبني في مناسبات متعددة".

وأردف/ت: "ومع ذلك، فإن اليوم الذي توقفت فيه عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون، كان اليوم الذي أصبحت فيه حقًا بلا حدود وسمحت لنفسي الأصيلة بالظهور إلى النور".

وحول زوجته "بريسيلا"، قال/ت: "لقد قبلتني زوجتي المحبة وعائلتي وأصدقائي المقربين لما أنا عليه الآن. بالنسبة لهم، أنا ممتن إلى الأبد. دعمكم على طول الطريق يعني لي الكثير، لا أتوقع أن يتفق الجميع أو يفهم. إنه ليس مكاني لتغيير أي من معتقداتك الأساسية. فقط اعلم أن الغلاف الخارجي قد يتغير، لكن الروح تظل كما هي".

وتابع/ت: "عندما كنت في العاشرة من عمري، عندما لم يكن والداي في المنزل، كنت أتسلل إلى خزانة أمي وأحاول ارتداء ملابسها، وشعرت بالراحة، لكنني قمعت ذلك طوال حياتي".

نبذة عن تايلر ركس

ولد "تايلر" في الأول من نوفمبر عام 1987 في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من جامعة سانتا روزا جونيور عام 1999.

ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا للفنون التطبيقية في سان لويس أوبيسبو في عام 2000. وأكمل الدورات الدراسية وحصل على شهادة في الهندسة المدنية.

شهد عام 2007، الظهور الأول لـ"تايلر" في عالم مصارعة المحترفين وكان يتدرب على يد "مايك بيل" المصارع الأمريكي الشهير، وذاع صيته بقوة بعد أن نجح في حصد العديد من البطولات والألقاب.

تزوج "تايلر" من زوجته "بريسيلا" في يوليو 2002. ولديهما ابنة واحدة، ميا، ولدت في نوفمبر 2011، وأعلن الاعتزال بشكل نهائي عام 2014.

وفي صيف عام 2019، خضع "تايلر" لعملية قلب مفتوح، بعد أن عانى بعض الآلام والأوجاع.

شهدت مسيرة "تايلر" في حلبة المصارعة حصد العديد من البطولات والألقاب لعل أبرزها، بطولة إف سي دبليو للوزن الثقيل، بالإضافة إلى نسختين من بطولة فلوريدا، فضلا عن احتلاله المركز الـ159، في قائمة أفضل 500 مصارع بالعالم عام 2009.

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