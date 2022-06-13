المصري مروان صلاح يُنشد للرسول محمد بين صفوف بايرن ميونخ

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول لاعب مصري في صفوف بايرن ميونخ مروان صلاح وهو ينشد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بين زملائه في معسكر مواهب النادي الألماني في البرازيل.

وظهر صلاح في مقطع الفيديو وهو ينشد "يا نبي سلام عليك" للمنشد السويدي من أصول لبنانية ماهر زين وسط تفاعل زملائه في الفريق.

وحظي مقطع الفيديو على إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وأشادوا بالطريقة التي يقدم فيها مروان صلاح صورة جميلة عن الدين الإسلامي والتعايش السلمي بين الأديان في الوقت الذي يتم تشويه صورته بأيادٍ إرهابية والترويج للإسلاموفوبيا.

مروان صلاح ينضم إلى بايرن ميونيخ

انضم الصاعد مروان صلاح، حارس مرمى الأهلي السابق، إلى صفوف فريق شباب بايرن ميونيخ، قبل أيام.

مروان صلاح هو ناشئ في النادي الأهلي من مواليد 2004 وغادر بسبب عدم وجود فرصة في القلعة الحمراء، بعد دمج فرق 2003 و 2005 ووجود 5 حراس آخرين في الفريق.

ونجح الحارس الشاب في تقديم مستويات رائعة في الاختبارات، وتم اختياره من بين أفضل 3 حراس مرمى في العالم تحت 18 عامًا من أصل 2500 حارس مرمى في الاختبارات، وقد انضم بالفعل إلى فريق الشباب في بايرن ميونيخ.

يشار إلى أن بايرن ميونيخ أعلن، وقت السباق ، عبر حسابه الرسمي، عودة برنامج "اكتشاف المواهب" إلى النور مرة أخرى بعد غيابه خلال فترة كورونا، من أجل فتح الطريق لأكثر من 20 موهبة حول العالم للعب مع العملاق البافاري وفتح الباب أمامهم للاحتراف.

ولعب مروان صلاح بين ناشئي الأهلي منذ بلوغه 8 سنوات، ولكنه رحل قبل عامين فقط، وانتقل إلى فريق سموحة.

وذكرت تقارير مصرية إن مروان صلاح لم يحصل على فرصة كافية مع سموحة، وتواصل مع مسؤولي بايرن ميونخ بمجرد سماعه عن اختبارات لاختيار اللاعبين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم.

وحسب التقارير، فإن مروان صلاح قدم مستويات متميزة للغاية في الاختبارات واختير بين أفضل 3 حراس ناشئين في العالم، بين 2500 حارس قبل الانضمام إلى البافاري.

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