المعجبات يلاحقن وزير الاقتصاد اللبناني.. وهذه صور من حفل زفافه

ما يزال الشارع اللبناني منشغل بالحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ليس أملًا في حل أزمتهم الاقتصادية بل لوسامة أعضاءه خاصة وزيري الاقتصاد أمين سلام والطاقة وليد فياض.

وانصب اهتمام المراقبون للمشهد اللبناني سواء داخل لبنان أو في الدول العربية المجاورة بالتعليق على وسامة الوزراء الجدد وكأنهم المخلصون للأزمة اللبنانية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، لدرجة أن اللبناني نسي ما يعانيه من أزمة اقتصادية تنذر بانهيار البلد.

وما إن أعلن عن تأليف الوزارة حتى راح الناشطون على مواقع التواصل يتداولون صور الوزراء الوسيمين مرفقة بعبارات الغزل والمديح، حتى إنّ البعض قرر ألّا ينتقدهم حتى إن أخطأوا".

كما سارع الناشطون والناشطات للتعرف على هوية زوجات المسؤولين الجدد ومشاهدة صورهن، حتى أن أحد الحسابات نشرت صورة من حفل زفاف وزير الاقتصار أمين سلام دون ذكر تفصيل إضافية عنها سواء عن اسمها أو وظيفتها.

وعبر وسم دشنه النشطاء باسم أمين سلام كتبت إحدى المغردات: "شو هجرة ما هجرة؟ ما في أحلى من بلده الواحد، الاقتصاد بخير الحمدلله وفي تفاؤل كتير قوي وواضح يعني عارفين نتايج منيحة ما رح نشوف، عالقليلة نشوف أشكال بتريّح النفسية".

السيرة الذاتية لـ أمين سلام

محامي دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن.

حائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة.

مستشار دولي في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة، والاتصالات.

شغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية - العربية للتجارة.

السيرة الذاتية لـ وليد فياض

حائز على شهادات في الأدوات الإلكترونية من جامعة ماساشوستس عام 2000.

حائز على شهادة ماستر للعلوم في الهندسة المدنية والبيئية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا عام 1997.

حائز على شهادة دبلوم في الهندسة من Ecole Polytechnique الفرنسية عام 1995.

حائز على شهادة دبلوم هندسية في الفن والصناعات من Ecole Centrale – باريس عام 1995.

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