تتويج ملكة جمال تركيا لعام 2021.. ومعلومة صادمة تُكشف عنها

توجت ديلارا كوركماز في مسابقة ملكة جمال تركيا 2021 في الحفل الذي أقيم قبل أيام لتصبح واحدة من الجميلات المسجلات في تاريخ ملكات جمال تركيا.

وتم بث حفل تتويج ملكة جمال تركيا على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب بتقديم Eser Yenenler و Berfu Yenenler.

وبهذا اللقب، سيمثل "كوركماز" تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم، فيما ستمثل "سيمريناز تورهان" الوصيفة الثانية، تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون.

وتم اختيار "شيرا ساهيلي"، وصيفة ثالثة وستمثل تركيا في Miss Supranational.

من هي ديلارا كوركماز؟

تندحر من أنقرة.

عمرها 23 عامًا.

طولها 1.77 مترًا.

تدرس الماجستير في كلية العلوم الاجتماعية قسم المالية في جامعة أنقرة.

ديلارا كوركماز هي أخت ديلاي كوركماز التي مثلت تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم في الصين، ووصلت للمركز 15 من بين 80 مرشحة.