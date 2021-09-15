الملكة رانيا تستعير حذاء ابنها حسين لتسير في غابات برقش.. ما هي مواصفاته؟

توجهت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى غابات برقش جنوبي محافظة إربد لخوض تجربة في أحد أشهر مسارات درب الأردن الشهيرة.

وتضمن المسير التوقف في عدد من النقاط مثل جلسة مهارات الملاحة ودرب الفن وغيرها، كما التقت مع مجموعة من مزودي الخدمات في عدد من المناطق المشمولة بالمسارات مثل أم قيس وراسون وعجلون وارميمين والسلط.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورًا من مغامرتها برفقة مجموعة من الشابات والشباب.

وكعادتها، تنجح الملكة رانيا في لفت الأنظار لها ولإطلالتها في كافة المناسبات التي تشارك بها الرسمية منها والشعبية أيضًا.

وانتبهت إحدى صفحات الأزياء على تطبيق "إنستغرام" بأن الملكة رانيا ارتدت خلال المسير حذاء أسود اللون من علامة Salomon الفرنسية للأحذية الرياضية والتي كانت قد اعتمدتها في أكثر من مناسبة.

وأعادت الصفحة نشر صور قديمة لنجلها الأمير الحسين بن عبدالله مرتديًا حذاء مشابهًا خلال إحدى مغامراته في عام 2018.

وتساءل الجمهور ما إذا كانت الملكة رانيا قد أعادت ارتداء حذاء الأمير الحسين القديم أم لا، وما هي مواصفات هذا الحذاء تحديدًا والسبب الذي جعله ملائمًا لمغامرات المشي في مسارات طويلة.

وتبين أن الحذاء الذي اختارته الملكة وابنها الأمير الحسين هو من نوع Quest 4D من علامة Salomon والذي صمم خصيصًا للمغامرات الرياضية فهو مقاوم للشمس والرياح والمطر.

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة الفرنسية، فإن هذا الحذاء صمم خصيصًا للتعامل مع عوامل الطبيعة الصعبة كما أنه مناسب للسير على الجليد وتسلق المرتفعات والتضاريس الوعرة لمسافات طويلة.

كما أشاد الكثيرون بالحذاء على مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا بأنه هو الحذاء المثالي للمشي لمسافات طويلة، فهو يمنح مرتديه شعورًا بالراحة والاستقرار والراحة، بالإضافة إلى خفة وزنه.

يذكر أن غابات برقش غابات تقع في شمال المملكة الأردنية الهاشمية ضمن جنوبي محافظة إربد تحديدًا في لواء الكورة وفي شمال محافظة عجلون في قضاء عرجان التي تجاور غابات محمية عجلون، وتشتهر بتل برقش الذي يرتفع قرابة 875 متر فوق سطح البحر.

يعود سبب تسمية إلى آثار لقصور على قمة هذا الجبل يعتقد أنها كانت لشخص اسمه برقش.

كما تقع غابات برقش قرب العديد من البلدات منها كفر راكب وبيت إيدس وكفرابيل وكفرعوان وجديتا في محافظة إربد، وتحيط العديد من البلدات في محافظة عجلون في قضاء عرجان، وتعتبر غابة برقش من أكبر غابات الأردن من حيث مساحة تتميز بمناخها المعتدل في غالب.

وتعيش في غابات برقش العديد من الحيوانات مثل: الواوي والذئاب والخنازير البرية والضباع والسناجب وأنواع من أيائل سمراء أوروبية والثعالب الحمراء والقطط البرية، وتنمو في الغابات مختلف من أنواع الأشجار التي يمتد بعض منها إلى عمر 4.000 سنة مثل الصنوبر والبلوط والخروب والقيقب واللزاب والنبق والسرو والملول، تواجه الغابة العديد من المخاطر أبرزها القطع الأشجار.

يوجد في برقش العديد من المغارات منها مغارة الظهر التي يبلغ عمرها 4 ملايين سنة التي تعد من أجمل المغارات الطبيعية في عالم.