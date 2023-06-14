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الملكة نور تتبرع بأحد مقتنيات الملك الحسين.. ما هو؟

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 14 حزيران / يونيو 2023 - 08:20
الملك الحسين مع زوجته الملكة نور
الملك الحسين مع زوجته الملكة نور

البوابة - أهدت الملكة نور الحسين، أرملة ملك الأردن السابق الحسين بن طلال، جمعية راديو بريطانيا العظمى (RSGB) أحد مقتيات زوجها الراحل لصالحها.

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وكشفت جمعية إذاعة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى لهواة الراديو (RSGB)، أن الملكة نور أهدتها معدات الراديو الهاوئي JY1 الخاصة بالملك الراحل حسين بن طلال طيب الله ثراه.

الملك الحسين يستخدم الراديو الهوائي الخاص به

وتوجهت الجمعية البريطانية نحو حسابها الرسمي في موقع التدوين "تويتر" من أجد شُكر الملكة نور على هذا التبرع القيم.

وقالت الجمعية في تغريدتها: يسعدنا أن نعلن أن صاحبة الملكة نور اختارت التبرع بمعدات الراديو الهوائي Amateur Radio من مجموعة الملك المغفور له الملك الحسين لصالح الجمعية، وعرضه بشكل دائم في مركز راديو RSGB الوطني".

وأشارت الجمعية عبر موقعها الالكتروني إلى أنها ستستخدم الراديو الهوائي الخاص بالملك الراحل لإلهام الناس على المشاركة في الراديو الهاوي، وتعزيز التواصل والصداقة والتفاهم بين العديد من البلدان والثقافات في العالم.

وذكرت الجمعية بأن الملك الحسين بن طلال كان سفيرًا عظيمًا للراديو الهوائي، إذ كان يمكن سماع علامة الاتصال اللاسلكي الخاصة به JY1 على فرق الهواة كلما سمحت له مهامه الرسمية.

الملك الحسين يستخدم الراديو الهوائي الخاص به

الجمعية البريطانية لهواة الراديو

الجمعية البريطانية لهواة الراديو (RSGB) هي جمعية وطنية معترف بها في المملكة المتحدة لهواة الراديو الهواة.

تأسست عام 1913 باسم نادي لندن اللاسلكي، مما يجعلها واحدة من أقدم المنظمات من نوعها في العالم، وهي تمثل 80.000 من هواة الراديو المرخصين في المملكة المتحدة في المملكة المتحدة وبعض الأقاليم التابعة للمملكة المتحدة في الاتحاد الدولي لهواة الراديو، وتعمل كوسيط للتواصل بين المشغلين المرخصين وحكومة المملكة المتحدة.

الملكة نور 

  • اسمها الأصلي:  ليزا نجيب الحلبي 

  • الأب: نجيب إلياس حلبي أمريكي من أصل سوري

  • الأم:دوريس كارلكويست أمريكية من أصل سويدي

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  • اللقب الملكي: لقبت بالملكة نور الحسين بعد زوجها من الملك الحسين في 15 يونيو 1978 

  • الأبناء:  الأمير حمزة، الأمير هاشم، الأميرة إيمان، الأميرة راية 


 

كلمات دالة:الملكة نورالملك الحسينالأردنالمملكة الأردنية الهاشمية

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