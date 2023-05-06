استعدادًا لمراسم التتويج.. الملك تشارلز وكاميلا يصلان قصر باكنغهام

البوابة - وصل قبل دقائق الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا استعدادًا لبدء مراسم التتويج الملكي في وقت لاحق اليوم السبت، 6 مايو 2023، ليكون ملكًا للمملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية في حدثٍ غارق منذ آلاف السنين في التقاليد والمواكب.

والتقطت عدسات كاميرات المصورين الملك تشارلز وزوجته عند بوابات قصر باكنغهام داخل سيارة سوداء استعدادًا لبدء ما يعرف باسم موكب الملك من القصر إلى كنيسة وستمنستر، حيث سيتم تتويج الملك.

وابتسم الملك أمام الحشود الضخمة التي هتفت ولوحت بالأعلام عندما اقترب من القصر في وسط لندن في الساعة 9 صباحًا - قبل 90 دقيقة من بدء الموكب.

وفي الرحلة القصيرة من كلارنس هاوس، بدا الملك جادًا في بعض الأحيان، فبلا شك يعد اليوم يعد أهم وأكبر يوم في حياته.

ويأتي التتويج بعد ثمانية أشهر تقريبًا من تولي تشارلز (74 عامًا) العرش بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في 8 سبتمبر - وهو اليوم الذي يمثل نهاية حقبة حددها حكمها الذي دام 70 عامًا.

الأمير هاري بدون دور رسمي في التتويج

قال متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس في وقت سابق إن هاري، الذي تنحى عن مهامه الملكية مع زوجته ميغان ماركل، سيحضر القداس لكن دون أي دور رسمي.

ومن المتوقع أن لا يكون للأمير هاري أي دور في احتفالات تتويج والده الملك تشارلز باستثناء ظهوره القصير في كنيسة وستمنستر آبي التي ستشهد الاحتفال الديني للتتويج.

كما من غير المتوقع أن ينضم الأمير هاري إلى العائلة المالكة في قصر باكنغهام بعد انتهاء مراسم التتويج، أو المشاركة في غداء العائلة الخاص أو حتى الظهور في الصورة الرسمية على شرفة القصر.

وذكرت تقارير إخبارية أن الأمير هاري وصل إلى لندن على متن رحلة تجارية قبل ساعات من تتويج والده الملك تشارلز الثالث ملكًا جديدًا، ومن المتوقع أن يغادر بعد الاحتفال بالتتويج.

كما تقول بعض التقارير أنه سيتم إنزال ابن الملك - الذي يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب ولاية العرش - إلى مرتبة "and also’s" في الدير.

ومن المتوقع أن تبقى ميغان في كاليفورنيا مع طفليها، حيث سيبلغ آرتشي الرابعة من عمره اليوم السبت حيث يتم تتويج جده على بعد 5500 ميل.