الملك عبدالله الثاني يمنح أميرة أردنية وسام المئوية .. تعرف عليها

منح العاهل الأردني عبدالله الثاني ميدالية مئوية الدولة الأردنية لـ الأميرة فريال أرشيد، الزوجة الأولى للأمير محمد بن طلال، وابنة السيد فريد محمود إرشيد.

ونشرت الأميرة فريال عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة وجهت فيها شكرها للعاهل الأردني على هذا التكريم، وقالت: "بكل فخر واعتزاز وتقدير والشكر، تكرم الملك عبدالله الثاني، حفظه الله دومًا، بمنحي وسام وميدالية مئويه الدولة الأولى، وهذه لفتة ملكية رائعة لي وجميع من حظوا بذلك، أدام الله الأردن ملكًا وشعبًا وعقبال المئتين إن شاء الله تعالى”.

بكل فخر واعتزاز وتقدير والشكر، تكرم جلاله الملك عبدالله الثاني ، حفظه الله دوما، بمنحي وسام وميدالية مئويه الدوله الاولى .وهذه لفته ملكيه رائعه لي وجميع من حظوا بذلك. ادام الله الاردن ملكا وشعبا وعقبال المئتين انشاءالله تعالى. pic.twitter.com/4Bv6O5q82W — Firyal of Jordan (@FiryalOfJordan) January 23, 2022

وكان قصر الأميرة فريال في لندن قد تعرض للسرقة شهر فبراير من العام الماضي وخسرت مجوهرات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.403 مليون دولار أمريكي).

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية حينها، فإن خادمة الأميرة وتدعى "فيرجيلينا طابا" (65 عامًا) سرقت خواتم ألماس وأساور وساعات وأقراط أثناء عملها في عقار للأميرة الأردنية فريال في العاصمة لندن.

ويُشتبه أن عاملة التنظيف أعطت المجوهرات لابن أخيها "هيناو طابا" البالغ من العمر 37 عامًا، والذي يُزعم أنه باعها من خلال دور المزادات.

وتم القبض عليه بعد محاولته بيع خاتم - واحد من ستة فقط في العالم - من خلال تاجر أصبح مشبوهًا ونبه الشرطة.

الأميرة فريال

فريال إرشيد (1945 -)، الزوجة الأولى للأمير محمد بن طلال، وهي فلسطينية ابنه السيد فريد محمود إرشيد من جنين، ووالدها كان عضوًا في البرلمان الأردني.

أنجبت من الأمير محمد ولدان هما: