النائب الأردني طارق خوري يصف مسلسل طائر الرفراف بــ"اللاأخلاقي"

البوابة - انتقد العضو السابق في مجلس النواب الأردني طارق خوري المسلسل التركي الشهير طائر الرفراف المعروف بـ"مسلسل فريد"، ووصفه بـ"اللاأخلاقي".

ونشر رجل الأعمال ورئيس نادي الوحدات سابقًا تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" انتقد فيها مضمون مسلسل طائر الرفراف، وقال بأنه يتضمن أحداثًا وأفعالًا "لا أخلاقية".

ووجه خوري انتقاده في التغريدة لدولة تركيا، متسائلًا عن إنتاج هذا النوع من المسلسلات في الوقت الذي تدعي فيه "الشرف والفضيلة". (حسب التغريدة)

وكشف خوري بأنها المرة الأولى التي يتابع فيها أعمالًا من الدراما التركية مؤكدًا بأنها ستكون المرة الأخيرة، ورأى بأن مسلسل طائر الرفراف يعمل على "نشر الرذيلة" بسبب قصته ومحتواه.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع تغريدة النائب السابق طارق خوري بين مؤيدٍ لوجهة النظر التي تبناها، وبين من رأى بأنه يتعمد مهاجمة تركيا لأسبابٍ سياسية بعيدة كل البعد عن عالم الدراما والتمثيل.

في المقابل، رأى بعض المعلقين أن موقف طارق خوري من المسلسل التركي جاءت بعد الصورة التي نشرها الأمير علي بن طلال برفقة الممثل الأردني منذر الرياحنة ووصفه فيها بأنه "عز وفخر الأردن".

مسلسل طائر الرفراف

تدور قصة مسلسل طائر الرفراف حول عائلة ثرية مُحافظة تحاول السيطرة بشتى الطرق على ابنها الطائش فريد من خلال إجباره على الزواج من فتاة بسيطة تعيش في مدينة غازي عنتاب.

ويكشف المسلسل التركي الصراع القائم بين القيم التقليدية والقيم الحديثة، والمتمثلة في والد الشخصية الأنثوية الرئيسية والحديثة، وفي عائلة الشخصية الذكورية الرئيسية التقليدية.

بحسب الشركة المنتجة لمسلسل طائر الرفراف، فأن قصته مقتبسة من كتاب للطبيب النفسي الشهير جولسيرين بودايس أوغلو.