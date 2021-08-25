النسوية يارا تروّج لممارسة الرذيلة والحشيش.. ووسم بالقبض عليها يتصدر الترد السعودي

تصدر وسم " القبض على النسوية يارا" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات عن هويتها وما الذي فعلته لتتلقى كل هذا الهجوم.

وبالبحث تبين بأن يارا إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي وتُعرف نفسها بأنها "نسوية"، وهو لقب يُطلق على حركة أو نشاط أو سيدة تأخذ موقفًا أن المجتمعات تعطي الأولوية للذكور، وأن النساء يعاملن بشكلٍ غير عادل في هذه المجتمعات.

ومن بوابة "نسوية"، أطلقت الناشطة يارا عدة مطالبات لتحصل عليها المرأة السعودية متجاهلة الأسس الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع السعودي.

وفي سلسلة من الصور التي نشرتها عبر خاصية "القصص-Stories"، دعت يارا جميع الفتيات بخوض تجربة الدخان والحشيش وهو ما اعتبر تحريضًا واضحًا على ممارسة الرذيلة.

كما انتقدت يارا في منشورها الثاني الحجاب والنقاب، ووصفته بـ"الكفن الأسود"، حيث قالت: "مو لازم أدفن نفسي بكفن أسود عشان أحقق شرط الستر".

ولم تتوقف يارا عند هذا الحد، بل تجاوزت الخطوط الحمراء بشتمها "القبائل" في السعودية، وهو ما يعتبر خطًا أحمر في المجتمع السعودي القبلي، ووجهت كلمات نابية بحق القبائل وأهل القبائل. (يتعذر على موقع البوابة تفسير محتواها)

وعبر وسم "#القبض_علي_النسوية_يارا" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" القبض على يارا (مجهولة الهوية)، ومحاسبتها بقضايا الترويج للرذيلة والتطاول على القبائل والحجاب تحت مسمى "النسوية".

وكتبت إحدى المغردات عبر ذات الوسم: "أنا فعلًا مستغرب بأنه لماذا لم يتم القبض عليها؟ 1- أساءت للقبايل، ٢-حرضت على كره الأهل، ٣-حرضت على الاىْت/حار، ٤-تجعل من العباءة أو ستر المرأة بأنه كفن، هذه تُشكل خطر على عقول المراهقات الذين يأخذون هذه القذرة بأنها قدوة لهم ! للمرة 3".

وقال آخر: "الاسم يارا راشد ال الشيخ العمري السكن حي الفلاح العمر ١٧ سنة المدرسة دار العلوم بحي الفلاح تسيء للقبائل وتحرض على الانتح/ار وتحريض على كره الوالدين وفي معناها بأن من يغار ديوث؟ إن الله غيور والرسول كان أشد خلقاً بالغيرة".

وقال آخر: "يارا وأمثالها من النسويات يسوون قروبات ويتصيدون صغار السن من البنات والأولاد! ويعلمونهم على العقوق والإلحاد والدياثة والشذ/وذ! ليش يسوون كذا ويستهدفون الصغار! لان الصغير سهل وفريسه قابله للترويض والتطويع! وعشان يكسبون عدد مؤيد يدافعون عن أفكارهم!".

من هي النسوية يارا ؟

كشف عدد من رواد موقع التدوين "تويتر" معلومات شخصية عن يارا، فيما لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من صحتها.

وأشار عدد من المغردين إلى أنها تدعى يارا راشد العمري، تبلغ 17 عامًا وهي إحدى مشاهير السوشيال ميديا وتحديدًا تطبيق"إنستغرام".

وبجولة داخل حساب يارا على "انستغرام"، نرى أنها تدعم الأفكار النسوية الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

وأثارت يارا الجدل عدة مرات، كان آخرها التقليل من الذات الإلهية.