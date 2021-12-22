الهند : قرود غاضبة تقتل 250 كلبًا بتجويعها أو رميها من المرتفعات

نجح أهالي قرية لافول بولاية ماهاراسترا الهند في القبض على قردين زُعم أنهما قتلا مئات الكلاب من خلال رميها من المرتفعات أو تجويعها على أسطح البنايات.

وأقدم القرويون على هذه الخطوة بعد أن رأوا قرود اللانغور وهي تُقدم على قتل الكلاب الحيّة عن طريق خطفها ونقلها إلى مرتفعات مميتة.

وزعم القرويون أن القردة كانت تنفذ عمليات "قتل انتقامية بحق الكلاب" بعد أن أقدمت مجموعة من الكلاب على قتل أحد أطفال القرود، لترد القرود باختطاف الجراء الصغيرة من مجتمع الكلاب وإلقائها من أعلى البيوت أو الأشجار (بحسب تصريحات السكان).

وقال أحد القرويين لوكالة الأنباء الهندية ANI: "في الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، كانت هناك حوادث مميتة، حيث كانت قردة اللانقور المتجولة في المنطقة تصطاد الجراء وتأخذها إلى مكان مرتفع لرميهم من هناك، وقتلت ما لا يقل عن 250 كلبًا حتى الآن".

كما تُركت القردة الكثير من الكلاب على الأسطح والأشجار حيث ماتوا بسبب نقص الغذاء والماء، ردًا على قتل رضيعهم.

وقال السكان المحليون إن القردة كانت دقيقة للغاية لدرجة أنه لم يتبق أي كلاب صغيرة في قرية لافول.

وقال مسؤول من مكتب المنطقة إنه لا يوجد دليل على أن أفعال القرود كانت بهدف الانتقام، وليس هناك أي دليل يدعم هذه النظرية لكن السكان المحلين أجمعوا على ذلك.

وأبلغ القرويون عن الحيوانات إلى قسم الغابات بعد أن بدأت القرود في مضايقة الأطفال المحليين وازداد الخوف على حياتهم وحياة أطفالهم من القردة الغاضبة.

وأكدت إدارة الغابات المحلية أنها ألقت القبض على الجناة المزعومين، والذين سيتم إطلاق سراحهم في غابة قريبة.

وقال ضابط الغابات ساشين كاند لوسائل الإعلام المحلية "تم القبض على قردين متورطين في قتل كلاب من قبل فريق إدارة غابات ناجبور في بيد".