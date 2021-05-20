اليابان: 12 ألف دولار غرامة لرجل شتم نجمة تلفزيونية يابانية بعد انتحارها

فرضت محكمة يابانية غرامة على رجل 9000 ين (69.31 يورو فقط) كان قد وجه شتائم عبر "تويتر" لنجمة في برنامج ياباني لتلفزيون الواقع بعد انتحارها في مايو 2020.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام محلية في اليابان، فقد نشر الرجل رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لـ"هانا كيمورا" عبارات مسيئة مثل "متى تموتي، اذهبي إلى الجحيم؟".

وكانت "كيمورا" (22 عامًا) هدفًا لمئات التغريدات المسيئة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي حتى يوم وفاتها في مايو.

وكانت "هانا كيمورا"، وهي مصارعة محترفة في الثانية والعشرين من العمر، قد شاركت في برنامج تلفزيون الواقع الياباني "تراس هاوس" الذي بثته "نتفليكس" أيضًا في العالم أجمع ويتشارك فيه ستة أشخاص منزلًا يبحثون فيه عن الحب.

وكانت "كيمورا" من أبرز المشاركين في البرنامج، لكنها واجهت حملة إساءات عبر الشبكات الاجتماعية، بما يشمل تعليقات من نوع "الجميع سيكونون سعداء إذا رحلت".

وألغي البرنامج بعد حادثة انتحار "كيمورا" التي تصدرت عناوين الصحف ودفعت الوزراء والنواب اليابانيين إلى التحرك لمعالجة التنمر الإلكتروني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل الذي أدين الأربعاء، واظب على كتابة رسائل مسيئة حتى بعد انتحار "كينورا"، بينها "الجميع سعداء بموتك. شكرًا".

وكتب أيضًا عبر تويتر بحسب المصادر عينها "أُلغي البرنامج بسبب انتحارك، من تظنين نفسك لتستمري في إزعاج الناس حتى النهاية؟ اذهبي إلى الجحيم".