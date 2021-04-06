امرأة غيورة في تايوان تقطع قضيب عشيقها وتلقي به في المرحاض

أقدمت امرأة غيورة في تايوان علىقطع قضيب حبيبها ورميه في المرحاض للاشتباه في أنه يخونها.

وهاجمت المرأة الغيورة، التي عُرفت باسم فونج، حبيبها بالمقص عندما كان نائمًا.

يُزعم أن السيدة فونج قطعت قضيب رجلها ودفعته في المرحاض "حتى لا يتمكن من استخدامه مرة أخرى".

وفقًا لصحيفة تايبيه تايمز، استيقظ الرجل، المعروف باسمه الأخير فقط "هوانغ"، من ألم لا يُصدق وأدرك أن رجولته قد قطعت، وقال إنه نام بعد تناول وعاء من معكرونة الدجاج المنقوعة في النبيذ واستيقظ من سبات عميق ينزف بغزارة.

وقال "هوانغ" إن ما يقرب من خُمس قضيبه قد قُطع وأن صديقته اعتقدت أنه من الأفضل دفعه في المرحاض لمنعه من إعادة زرعه.

وتم نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى "تشانجوا كريستيان" في تايبيه حيث أجرى المسعفون عمليات لوقف النزيف، وأكد الأطباء المعالجون أنه تم قطع حوالي 1.5 سم من نهاية قضيب هوانغ لكن كيس الصفن والخصيتين لا يزالان سليمين.

ومع ذلك، قال الأطباء إن الأطباء اضطروا لإصلاح مجرى البول لإخراج البول.

وطمأن الفريق الطبي "هوانغ" بأنه "ليس في خطر مميت"، وكان لا يزال قادرًا على المشي خلال الوقت الذي جاء فيه المسعفون إلى منزله.

وقال "تشو تشيه تشونج"، نائب مدير المستشفى: "لا يمكن العثور على بقية الجزء المقطوع، كما أن الجزء المتبقي غير كافٍ للانخراط في الجماع، وبالتالي فإن أفضل طريقة هي زرع قضيب اصطناعي”.

وتابع: "سيحتاج إلى مزيد من الجراحة الترميمية وكذلك المشورة النفسية"، في غضون ذلك، تحقق الشرطة فيما إذا كانت صديقته الفيتنامية فونج، البالغة من العمر 40 عامًا، قد وضعت في طعامه حبوب منومة أو عقاقير أخرى.

وتمكن الضباط من استعادة مقص كبير ملطخ بالدماء تم إلقاؤه خارج منزل الزوجين، فيما سلمت "فونج" نفسها فيما بعد وتواجه اتهامات بالاعتداء الجسيم.

وكان الزوجان يعيشان معًا لمدة 10 أشهر تقريبًا، لكن فونج، المطلقة، كانت تشك منذ فترة طويلة في قيام صديقها بالغش، كما سبق لـ"هوانج" أن تزوج ثلاث مرات ولديه ثلاثة أطفال.

والدة الأمير حمزة.. تعرف على الملكة نور الحسين أرملة ملك الأردن الأسبق؟

وسم "الأردن في قلوب السعوديين" يتصدر الترند بعد بيان الرياض بشأن اعتقال الأمير حمزة

الملكة نور تُصلّي لإطلاق سراح ابنها الأمير حمزة.. وهذا ما كشفته تغريدتها الأخيرة