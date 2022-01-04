صورة مفبركة تدفع بسنت خالد للانتحار .. ورسالة مؤلمة تهز الشارع المصري

سادت حالة من الحزن على الشارع المصري لانتحار فتاة تدعى بسنت خالد بعد تهديدها وابتزازها بصورة خليعة ومفبركة لينال منها مبتغاه.

وذكرت تقارير إخبارية في مصر أن الطالبة بسنت تبلغ من العمر 17 عامًا وهي من سكان كفر الزيات بمحافظة الغربية لكنها أقدمت على إنهاء حياتها خوفًا من أن يتم فضحها على يد أحد المستهترين الذي استغل ضعفها وقلة حيلتها.

ونقلت التقارير عن عائلة الطالبة بسنت خالد وأصدقائها وجيرانها في الحي بأنها انتحرت بعدما قام أحد الشباب بتركيب صور خليعة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفِ المجرم بهذا القدر من الظلم، بل قام بتهديد بسنت وابتزازها بنشر المزيد من الصور في حال لم تستجب لرغباته بقضاء موعد غرامي معه والضغط عليها بتوزيع صورها على أهل القرية حتى دمرت نفسيًا وأقدمت على الانتحار.

وعبر وسم "#بسنت_خالد" شن رواد موقع التدوين "تويتر" في مصر حملة للمطالبة بمحاسبة الشاب الذي دفع بسنت على الانتحار وإيقاع أشد العقوبات بحقه للأخذ بثأر بسنت ولحماية باقي الفتيات من أمثاله من الوحوش البشرية.

وكتب أحد المغردين: "بنت كفر الزيات انتحرت دلوقتي عشان تضرب قلم على وجه كل مجرم دمرها وكل حد مصدقهاش.. بسنت خالد فيه مجرم حاول يبتزها مقابل أنه يقضي معاها موعد غرامي وركب صورا مخلّة لها على جسم بنات وبدأ يبتزها ويضغط عليها ويوزع صورها على أهل القرية لحد ما دمرها نفسيا وانتحرت".

وكتب آخر: "بسنت انتحرت احنا بلدنا ومجتمعنا بجد وحش جدا بيفرح ف الفضيحة لكن لما بيظهر الحق ولا حد بيكلم اتمني اللي عمل كدا يتحاكم محاكمه عادله والقوانين بتاع التحرش والابتزاز دي لازم تتعدي عشان محدش بفكر ف كدا تاني. ربنا يرحمها ويغفر لها".

رسالة مؤلمة من بسنت خالد

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر رسالة تركتها بسنت قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".

ولم يصدر حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن حادثة انتحار بسنت.

الأزهر الشريف يعلق على وفاة بسنت خالد

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى شرعية تتعلق بفبركة الصور وابنتزاز الآخرين.

وجاء في الفتوى: اتهام الناس بالباطل والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان جريمة لاإنسانية خبيثة قرنها الله تعالى -في النهي عنها- بعبادة الأصنام.

وأوضح المركز، أن ابتزاز الناس بالاتهامات المُنتحَلة من خلال الصور المُزيّفة باستخدام البرامج الحديثة أو غيرها من الطرق التي يمكن بها الطعن فى أعراض الناس وشرفهم، إنما هو إفك بغيض وإيذاء بالغ وبهتان مُحرَّم، حذَّر منه المولى سبحانه، ومن مغبة ارتكابه، والخوض فيه، فقال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، وقال عزَّ من قائل: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".

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