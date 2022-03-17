انتحار سفاح العارضية في السجن المركزي الكويتي

أعلنت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية انتحار المتهم في جريمة قتل العائلة الكويتية والذي عُرف إعلاميًا بـ" سفاح العارضية " خلال تواجده في زنزانته في السجن المركزي.

وذكرت هذه المصادر في تقرير جرى نشره عبر وسائل الإعلام الكويتية، ولم يصدر بيان رسمي حتى هذه اللحظة، بأن المتهم الآسيوي - سفاح العارضية أقدم على إنهاء حياته عبر شنق نفسه بواسطة قميصه الذي ربطه في سقف الزنزانة وقد تم اكتشاف جثته فجر اليوم الخميس 17 مارس 2022.

وذكرت المصادر بأن أحد حراس السجن وأثناء عملية المرور الروتينية على السجناء اكتشف عملية الانتحار داخل زنزانة السجين الانفرادية، لافتًا إلى أن إدارة السجن أبلغت مخفر شرطة الصليبية ووكيل النائب العام بالواقعة.

وبعد اكتشاف الجثة، فتحت قيادات السجن المركزي تحقيقًا موسعًا للوقوف على كيفية انتحاره، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم كان قد التقى ممثلين من سفارة بلاده لعدة ساعات وطلب منهم تعيين محامي للترافع عنه.

سفاح العارضية

وكانت جريمة العارضية قد هزت الشارع الكويتي مطلع مارس الجاري حين أقدم سفاح العارضية على قتل مواطن وزوجته وابنته نحرًا في أماكن متفرقة داخل منزلهم في منطقة العارضية بهدف سرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل.

أعاد القاتل تمثيل جريمته والتي جاءت على النحو التالي:

المتهم حضر إلى المنزل في الصباح الباكر وقرع جرس الباب والأم فتحت له ورحبت به لوجود سابق معرفة وتعامل بينهم.

جلس المتهم في صالون المنزل، وذهبت الأم إلى المطبخ لتحضير مشروب له.

المتهم دخل المطبخ بهدوء وبيده سكين وباغت الأم بطعنة في الظهر حيث سقطت على الأرض ثم طعنها في رقبتها حتى فارقت الحياة.

ذهب إلى الدور العلوي فوجد الأب المسن يخرج من غرفته فهجم عليه وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.

خرجت الابنة من غرفتها بعد أن شعرت بحركة غريبة في المنزل وشد وجذب، فوجدت المتهم أمامها يحمل سكينًا غارقًا في الدماء حيث هجم عليها ونحرها.

عندما اطمأن المتهم لوفاة الأم والأب والابنة بحث عن المال والمصوغات الذهبية فوجد 300 دينار نقدية وبعض المصوغات الذهبية، فأخذها ثم تخلص من أداة الجريمة داخل المنزل.

مكث بمنزلهم حتى 9 مساء واغتسل وتناول الطعام ونام ثم خرج إلى مسكنه في الصليبية.

ضبط سفاح العارضية

كشف مصدر أمني مطلع أن المتهم باع الذهب المسروق لمحال بالفروانية وتم العثور على الفواتير التي باع بها.

وقال المصدر إن إحدى كاميرات المنازل المجاورة رصدت دخول شخص غريب إلى المنزل يحمل في يده كيس ملابس، وخروجه بعد مرور نحو ساعتين تقريبًا، مضيفًا أن رجال مباحث الفروانية نجحوا في تحديد هويته وكمنوا له في منطقة الصليبية وتم ضبطه.

وأوضح المصدر أن المتهم برر ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الأسرة ببعض المال، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.