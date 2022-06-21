بارون ترامب يصدم العالم بضخامته

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بصورة جديدة لـ " بارون ترامب "، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب مظهره العملاق والتغيرات الجسدية الواضحة التي مرت خلف الأضواء في فترة المراهقة التي مر بها.

وعلى الرغم من أنه أصغر أبناء الرئيس دونالد ترامب، إذ يبلغ 16 عامًا من عمره، إلا أنه على ما يبدو قد فاق الكثيرين في طوله وهو ما كشفته الصورة المتداولة له مؤخرًا.

وظهر بارون في الصورة معانقًا سيدة كبيرة في السن خلال تواجدهما في إحدى المناسبات الرسمية، وقد بدا فارق الطول بينهما كبيرًا لدرجة أن الجميع شكك في صحة الصورة وما إذا جرى تعديلها عبر برنامج "فوتوشوب".

ولاقت صورة بارون ترامب المتداولة ردود أفعال متفاوتة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خاصة وأن الظهور الأخير له كان قبل عام تقريبًا ولم يكن بهذا الارتفاع.

وشكك كثيرون في ما إذا كان بارون هو الابن البيولوجي لدونالد ترامب أم لا، خاصة وأن بقية أبناءه لا يملكون الطول ذاته أو حتى قريبًا له.

في المقابل دافع كثيرون عن بارون في وجه حملة التنمر التي تعرض لها بسبب مظهره الخارجي وطوله العملاق، فيما سارع آخرون للبحث عن أي معلومة تتعلق بطول نجل الرئيس الأمريكي السابق والذي رجح البعض في أنه يبلغ حوال المترين.

وتعمد بعض النشطاء نشر صورٍ قديمة لدونالد ترامب تظهر تشابهًا وثيقًا مع ابنه الأصغر الآن، داعين مستخدمي تويتر الآخرين إلى التوقف عن تعليقاتهم ضد بارون ترامب، معتبرين أنه "لا يزال طفلًا ولن يتمكن من تحمل كل هذه التعليقات السلبية".

يذكر أن آخر ظهور لبارون ترامب كان في عام 2021 خلال تواجده في عشاء رسمي مع والدته في نيويورك، سبقها ظهور أخير في أغسطس 2020 خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

كما شوهد بارون ترامب في يوليو 2021، لأول مرة بعد مغادرته البيت الأبيض، وهو يغادر برج ترامب مع والدته ميلانيا ترامب. في ذلك الوقت، تمت رؤيته بمظهر جديد، وشعر أطول ومموج، واستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام لطوله.

التنمر الإلكتروني ضد بارون ترامب

عند تم تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، كان بارون لا يزال صبيًا صغيرًا يبلغ من العمر 11 عامًا لكنه لفت الانتباه له نظرًا للطفه وابتساماته التي وزعها على أولئك الذين حضروا الاحتفال.

بعد ذلك اليوم، تعرض بارون لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي واختفى عن أعين الجمهور على الرغم من الشهرة التي حققتها عائلته.

ومع مرور السنين، تم انتقاد بارون بسبب التغييرات الجسدية التي كان يمر بها وكان هناك من سخر من طوله وآخرون شككوا في أبوة ترامب لأنه ليس طويل القامة مثل ابنه.

فيما شارك أنصار بارون صورًا على تويتر يقارنون الشاب بوالده عندما كان في الكلية، مشيرين إلى أنهما متطابقتان.

وكتب أحد النشطاء: "البعض منكم يزداد ثقلاً عندما يقول إن بارون ترامب قد لا يكون نجل ترامب. أعتقد أنهم لا يتذكرون ما كان عليه ترامب عندما كان أصغر سنًا، بارون يشبه والده كثيرًا، إنه في الواقع الشخص الوحيد الذي يشبهه".

من جانبهم، اقترح آخرون على الصبي أن يكرس نفسه لكرة السلة للاستفادة من طوله، بينما أكد آخرون أن كل الرسائل المتعلقة بالطول واللياقة البدنية يجب أن تتوقف لأنها "تهين" ولا يجب توجيهها إلى المراهقين فقط بسبب مظهرهم الخارجي.