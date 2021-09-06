باستخدام هليكوبتر.. العثور على طفل مصاب بالتوحد في غابات أستراليا

نجحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في العثور على فتى متغيب عن منزل ذويه منذ أيام وتائهٍ في الأدغال باستخدام طائرة هليكوبتر.

وكشفت تقارير إخبارية بأن عمليات البحث عن الطفل "أنتوني" والمصاب بالتوحد بدأت منذ ثلاثة أيام حين أبلغت عائلته السلطات المعنية عن تغيبه وهو يعاني من مشاكل بالنطق.

وشوهد أنتوني آخر مرة في حوالي الساعة 11.45 من صباح يوم الجمعة، واستمر البحث في المنطقة التي تحيط منزل العائلة على نطاق 650 فدانًا في بوتي، غرب نيوكاسل، لمدة 72 ساعة تقريبًا.

وبعدها نشرت شرطة نيو ساوث ويلز على موقع تويتر: "تم تحديد مكان الصبي المفقود أنتوني أ.ج. البالغ من العمر 3 سنوات. ولم يتم تقييمه بعد من قبل المسعفين الإسعاف في نيو ساوث ويلز. مزيد من المعلومات قادمة".

وتشير التفاصيل الأولية الى أن مروحية الإنقاذ عثرت على الطفل في منطقة حرجية تبعد عدة كيلومترات من منزل العائلة.

لا تزال ملابسات اختفاء الطفل حتى هذه اللحظة غامضة، حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج المشبوهة فيما يتعلق بالتفتيش.

ونشرت الشرطة أيضًا مقطع فيديو يظهر لحظة رصد المروحية للطفل وهو يشرب الماء من جدول.

وقالت مديرة الشرطة تريسي تشابمان لوسائل الإعلام: "إنه خبر جيد"، مضيفة أن قرب الطفل من الماء "من المحتمل أن يكون هو السبب الذي منحه الفرصة للبقاء على قيد الحياة".

وأدى اختفاء الطفل إلى عملية إنقاذ كبيرة شملت عدة وحدات من الشرطة بالإضافة إلى مئات من متطوعي خدمة الطوارئ.

وأفاد الإعلام المحلي بأن الطفل، المصاب بالتوحد وغير القادر على التحدث، بقي ثلاث ليال بمفرده في الأدغال في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 3 درجات مئوية.