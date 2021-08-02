باكستان تجبر المواطنين على تلقي لقاح كورونا بطريقة لا تخطر على البال.. تعرف عليها!

تنوعت الحوافز وأساليب الإقناع التي اتخذتها الدول حول العالم لتشجيع رعاياها على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المُستجد مثل الحصول على وجبات مجانية وعروض مجزية قد تصل إلى مئات الدولارات.

لكن في باكستان كان الأمر مختلفًا، حيث قررت السلطات هناك اتباع أسلوب التهديد والترويع بهدف دفع المواطنين على تلقي لقاح "كورونا" بطريقة أو بأخرى ومهما كلفها الأمر.

آخر هذه القرارات هي حظر الحكومة الباكستانية بطاقات SIM للمواطنين غير المطعمين وهو ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين الى التوجه نحو مراكز التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وفقًا لـ ARY News، اصطف عشرات الآلاف بمن فيهم الطلاب والعمال وكبار السن خارج مركز كراتشي للمعارض، وهو أكبر مركز تطعيم في المدينة بعد أن أعلنت حكومة المقاطعة عن حظر بطاقات SIM للمواطنين غير المطعمين.

وقالت القناة الإخبارية الباكستانية إن باب زجاجي بقاعة مركز التطعيم رقم 4 تحطم وأصيب حارس أمن أيضًا نتيجة شجار خارج المركز وتدافع المواطنين نحو المركز.

وكان رئيس مركز القيادة والتشغيل الوطني أعلن أن 31 أغسطس سيكون آخر موعد لتلقيح عمال الفنادق والمطاعم وموظفي خدمة القطارات والنقل العام والمكاتب الحكومية والعاملين في المحلات والأسواق، أنه "بعد هذا الموعد النهائي، لن يُسمح للأشخاص غير الملقحين بالعمل".

حظر جزئي في إقليم السند

فرضت حكومة السند إغلاقًا حتى 8 أغسطس حيث تواصل المقاطعة محاربة الارتفاع الخطير في إصابات "كورونا".

وبعدها انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قرار حكومة إقليم السند بفرض إغلاق جزئي لمدة أسبوع وتساءل عن تكلفة هذه الإغلاقات على الشريحة الفقيرة من المجتمع وهو ما دفع حكومة إقليم السند الى التراجع عن قرارها.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم حكومة السند مرتضى وهاب إن ذلك يرجع إلى القرارات بما في ذلك حجب شرائح الهاتف المحمول التي اتخذتها حكومة السند والتي أدت إلى زيادة متعددة في عملية التطعيم.

حظر السفر الجوي الداخلي لغير المحصنين في باكستان

كما حظرت حكومة باكستان بدءا من يوم أمس الأحد السفر الجوي للأشخاص غير الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس "كورونا".

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن فرض قيود السفر جاء لتشجيع الناس على التطعيم، وقال إن التردد في أخذ اللقاح لا يزال يمثل مشكلة تسعى السلطات جاهدة للتعامل معها.

وبدأت حملة التطعيم التي تديرها الحكومة في شباط/فبراير، وكانت بطيئة في البداية، لكن الحملة بدأت تتسارع، حيث تلقى أكثر من 30 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.