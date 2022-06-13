بالبخور والطبول .. بيرو تمارس السحر لهزيمة أستراليا قبل كأس العالم

أقام 13 من كبار السحرة في جمهورية بيرو ، غربي قارة أمريكا الجنوبية، طقوسًا خاصة أملًا بفوز منتخب بلادهم لكرة القدم على نظيره الأسترالي والتأهل لبطولة كأس العالم والتي من المقرر أن تنطلق في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وفي الوقت الذي يستعد فيه منتخب البيرو لكرة القدم للقاء نظيره الأسترالي في تصفيات كأس العالم مساء اليوم الاثنين، 13 يونيو 2022، نفذ سحرة الشامان طقوسهم الخاصة بهم باستخدام صور المنتخب الوطني لكرة القدم مدعين بأنهم رأوا أن "بيرو ستكون في قطر".

وقال الشامان (الساحر) والتر ألاركون: "أجرينا مراسم انتصار في بيرو، لقد استدعينا جميع الشامان على المستوى الوطني، وعددهم 13 لأن بيرو ستلعب مع أستراليا في 13 يونيو، وتوقعنا أن تتأهل البيرو إلى الدور التالي".

وتابع: "ستكون بيرو في قطر من أجل كأس العالم لأننا رأينا فرحة الناس بعد أخذ نباتات آياهواسكا".

كما قام السحرة بـ"طعن" صورة منتخب أستراليا بالسيوف ووضعوا الورود على صور لاعبي منتخب بلادهم.

كما شرب السحرة مشروب آياهواسكا - Ayahuasca المهلوس والذي يستخدم كطب روحي احتفالي من قبل الشامان في منطقة الأمازون لعدة قرون.

وأقدم السحرة أيضًا على إشعال البخور وورق الكوكا والضرب على الطبول.

فهل ينجح منتخب بيرو في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر بعد كل هذه الطقوس؟

أستراليا ضد بيرو

تتنافس أستراليا خامسة التصفيات الآسيوية، والبيرو خامسة أمريكا الجنوبية على البطاقة الـ31 قبل الأخيرة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، الاثنين على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي.

وينضم الفائز بينهما في النهائيات إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.