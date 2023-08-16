بالصور: أميرات وأمراء على السجادة الحمراء في مهرجان عمان السينمائي

البوابة - نجحت العائلة الملكية الأردنية في دخول دائرة الأضواء العالمية وأصبحت أخبارها تحظى باهتمامٍ منقطع النظير، مع سلسلة من الأعراس والمناسبات السارّة التي أقامتها خلال الفترة الماضية كان أبرزها الزفاف الملكي المهيب لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

ويحظى كل ظهور علني لأميرات وأمراء البيت الهاشمي على تغطية إعلامية مكثفة وتجتاح صورهم منصات التواصل الاجتماعي خاصة من قبل الصفحات التي تعشق ملاحقة أخبار العائلات الملكية حول العالم.

أمراء وأميرات في مهرجان عمان السينمائي الدولي

الأمير علي بن الحسين وعائلته

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدول، الثلاثاء، حضور عدد من أمراء وأميرات البيت الهاشمي الذين نجحوا في لفت الأنظار لهم بإطالاتهم الملكية الراقية.

وكان ممن حضر المهرجان الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وزوجته الأميرة ريم علي مؤسسة ورئيس المهرجان وأبناءهما الأمير عبدالله بن علي والأميرة الجليلة بنت علي.

كما كان من بين المدعوين لحضور حفل افتتاح المهرجان في مركز الحسين الثقافي في العاصمة عمان كل من:

الأميرة عالية بنت الحسين: الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني.

الأميرة وجدان علي: فنانة أردنية ومعلّمة ودبلوماسية، والزوجة السابقة للأمير الأردني علي بن نايف، والمعروفة بجهودها في إحياء تقاليد الفن الإسلامي ومشهورة بلوحاتها المجردة وعملها كمؤرخة فنية.

الأميرة ميريام غازي: زوجة الأمير غازي بن محمد ابن عم ملك الأردن عبدالله الثاني.

الأميرة تسنيم غازي: ابنة الأمير غازي بن محمد من زوجته الأولى أريج عمر الزواوي.

الأميرة دانا فراس: زوجة الأمير فراس بن رعد ابن الأمير رعد بن زيد، وعي داعمة عالمية لحماية التراث والحفاظ عليه كأساس للتنمية، وناشطة في مجال السياحة وبناء السلام.

مهرجان عمان السينمائي الدولي

مندوبًا عن الملك عبدالله الثاني، حضر الأمير علي بن الحسين، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي-أول فيلم، باعتباره رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من صناع الأفلام والفنانين الأردنيين والعرب والأجانب وكتاب ونقاد وصحافيين وإعلاميين ومعنيين.