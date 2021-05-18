بالصور: إعصار مدمر يضرب الهند ويشرد عشرات الآلاف من منازلهم

أجلت السلطات الهندية عشرات الآلاف من أهالي القرى والمدن الواقعة غربي البلاد مع وصول إعصار "تاكتاي-Tauktae"، مهددًا منطقة تعاني بالفعل من موجة ثانية مدمرة من فيروس "كورونا".

ويتحرك الإعصار المداري، الذي تشكل في بحر العرب، شمالًا على طول الساحل الغربي للهند، مما تسبب في رياح مدمرة وأمطار غزيرة وخطر هبوب العواصف على ولاية غوجارات.

وفقًا لمركز التحذير المشترك من الأعاصير، فإن العاصفة مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها بحد أقصى الى 205 كيلومترات في الساعة (127 ميلًا في الساعة)، ويعد إعصارًا قويًا من الفئة 3 في المحيط الأطلسي.

ويعتبر إعصار "تاكتاي" أول إعصار استوائي مسمى لهذا العام في المنطقة، وكارثة طبيعية مثل هذه لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ حيث أن الهند هي المركز العالمي لوباء كورونا مع تسجيل نحو 300-400 ألف إصابة في اليوم الواحد.

وبحسب الأنباء الأخيرة، فقد تسبب إعصار "تاكتاي" بقتل ستة اشخاص في ولايتي جوا وكارناتاكا الجنوبية.

وقال رئيس وزراء الولاية "برامود ساوانت" في مؤتمر صحفي إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما يوم الأحد نتيجة العاصفة التي تسببت في هطول أمطار غزيرة في جوًا.

We dumped our waste into the sea.



The Sea returned back everything in the last two days ##CycloneTauktae pic.twitter.com/dCinZSDZf0 — Subhash bhati Didwana (@bhatiSubhash44) May 18, 2021

وقال ساوانت: "توفي صبي بسبب سقوط شجرة على رأسه والموت الثاني كان شخصان على دراجة نارية عندما سقط عليهما عمود كهربائي وتوفي آخر وهو في طريقه إلى المستشفى".

في ولاية كارناتاكا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وتضرر 216 منزلًا، ولجأ 253 شخصًا إلى معسكرات الإغاثة بسبب الإعصار حتى مساء الأحد، وفقًا لبيانات هيئة إدارة الكوارث في ولاية كارناتاكا.

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