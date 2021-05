بالصور: إعصار مدمر يضرب الهند ويشرد عشرات الآلاف من منازلهم

أجلت السلطات الهندية عشرات الآلاف من أهالي القرى والمدن الواقعة غربي البلاد مع وصول إعصار "تاكتاي-Tauktae"، مهددًا منطقة تعاني بالفعل من موجة ثانية مدمرة من فيروس "كورونا".

ويتحرك الإعصار المداري، الذي تشكل في بحر العرب، شمالًا على طول الساحل الغربي للهند، مما تسبب في رياح مدمرة وأمطار غزيرة وخطر هبوب العواصف على ولاية غوجارات.

