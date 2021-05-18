بالصور: إعصار مدمر يضرب الهند ويشرد عشرات الآلاف من منازلهم

أجلت السلطات الهندية عشرات الآلاف من أهالي القرى والمدن الواقعة غربي البلاد مع وصول إعصار "تاكتاي-Tauktae"، مهددًا منطقة تعاني بالفعل من موجة ثانية مدمرة من فيروس "كورونا".
ويتحرك الإعصار المداري، الذي تشكل في بحر العرب، شمالًا على طول الساحل الغربي للهند، مما تسبب في رياح مدمرة وأمطار غزيرة وخطر هبوب العواصف على ولاية غوجارات.
#CycloneTauktae: #Emirates cancels #Dubai-#Mumbai flights— Shuja Ahmed Ch. (@iShujaAhmedCh) May 18, 2021
More than 55 flights including Emirates were cancelled after air services at the city's airport had to be suspended in the morning.
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وفقًا لمركز التحذير المشترك من الأعاصير، فإن العاصفة مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها بحد أقصى الى 205 كيلومترات في الساعة (127 ميلًا في الساعة)، ويعد إعصارًا قويًا من الفئة 3 في المحيط الأطلسي.
ويعتبر إعصار "تاكتاي" أول إعصار استوائي مسمى لهذا العام في المنطقة، وكارثة طبيعية مثل هذه لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ حيث أن الهند هي المركز العالمي لوباء كورونا مع تسجيل نحو 300-400 ألف إصابة في اليوم الواحد.
OMG!!! તોકતે વાવાઝોડાની તરાજી.... માંડ માંડ બચી આ મહિલા, ભારે પવન ફૂંકાતા ધરાશાઈ થયું વૃક્ષ...#Video #ZEE24Kalak #CycloneTauktae #TauktaeCyclone #CycloneTauktaeUpdates pic.twitter.com/l2CnYVh0yF— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) May 18, 2021
وبحسب الأنباء الأخيرة، فقد تسبب إعصار "تاكتاي" بقتل ستة اشخاص في ولايتي جوا وكارناتاكا الجنوبية.
وقال رئيس وزراء الولاية "برامود ساوانت" في مؤتمر صحفي إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما يوم الأحد نتيجة العاصفة التي تسببت في هطول أمطار غزيرة في جوًا.
We dumped our waste into the sea.— Subhash bhati Didwana (@bhatiSubhash44) May 18, 2021
The Sea returned back everything in the last two days ##CycloneTauktae pic.twitter.com/dCinZSDZf0
وقال ساوانت: "توفي صبي بسبب سقوط شجرة على رأسه والموت الثاني كان شخصان على دراجة نارية عندما سقط عليهما عمود كهربائي وتوفي آخر وهو في طريقه إلى المستشفى".
في ولاية كارناتاكا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وتضرر 216 منزلًا، ولجأ 253 شخصًا إلى معسكرات الإغاثة بسبب الإعصار حتى مساء الأحد، وفقًا لبيانات هيئة إدارة الكوارث في ولاية كارناتاكا.
#CycloneTauktae #MumbaiWeather #Mumbai pic.twitter.com/eSldE1Rvi8— shrushti asutkar (@AsutkarShrushti) May 18, 2021
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