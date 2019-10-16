بالصور: شاهدوا أغرب الوشوم والتصاميم المجنونة في معرض لندن الدولي

تمكن معرض لندن الدولي للوشوم من جذب آلاف الهواة ممن يهتمون بالرسومات والتاتو على الأجسام، فالبعض ظهر خلال المؤتمر كالزومبي، وعدد آخر كان شكله صادمًا بسببب التصميم الذي اختاره، وتعد هذه السنة الـ15 للمؤتمر والذي يضم أكثر من 400 شخص من دول مختلفة مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وإسبانيا.

بعض الوشوم كانت مدهشة وتم عرضها في معرض لندن عن طريق الشخص الذي يحملها وذلك من خلال وقوفه أمام الكاميرا واستعراض الفن الموجود على جسده.

وفي اليوم الثاني من المعرض شاهد المعجبون مجموعة أخرى من هواة الوشوم من الرجال والنساء، وبرز أحد المشاركين في طباعة الوشوم واستطاع أن يستحوذ على كاميرات المصورين، حيث ظهر بشكل الزومبي المخيف مع تسريحة شعر غريبة، بالإضافة إلى عدسات لاصقة للعيون حولتهم إلى الأبيض والأسود بشكل مخيف، إضافة إلى أشخاص آخرين بتصاميم ورسومات مختلفة.















وكان المنظمون للمعرض قد وصفوه بأنه حدث نهاية الأسبوع، والذي احتوى أيضًا على حفلات موسيقية وأنشطة تجارية، فقالوا عن المعرض بأنه الاحتفال الأكثر إثارة والناجح بقوة لفن الرسم على الجسد في العالم.

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