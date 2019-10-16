شاهد.. لقطات مسربة من داخل معمل تجارب بألمانيا يكشف عن تعذيب بشع للحيوانات (فيديو)

كشف نُشطاء لحقوق الحيوان عن لقطات وصور بشعة ووحشية مُسربة لتعذيب الحيوانات داخل معمل لإجراء التجارب على الحيوانات في ألمانيا مطالبين بتغيير القوانين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ونشرت صحيفة " ديلي ميل "، أنه تم الكشف عن هذا الفيديو من خلال ناشط سري تظاهر كأنه عامل داخل المعمل وقام بتصوير هذه اللقطات المرعبة للحيوانات ويؤكد على احتجاز هذه الحيوانات وتقييدها بأدوات معدنية وكانوا يضعون بداخل أجسادها إسطوانات معدنية وكبسولات ويتركونها تنزف حتى الموت، وذلك ظهر بوضوح أيضًا في تجاربهم على كلاب الصيد وتركهما تنزف بعد الانتهاء من إجراء التجارب عليها.

ووفقًا للناشط السري، يتم التعامل مع الحيوانات مثل القطط والكلاب والقردة بعنف من قِبل العمال، الذين ليسوا مدربين على رعاية الحيوانات، وأكد أنه يتم حقن القطط بأكثر من 13 حقنة بشكل يومي على أيدي أشخاص غير مهنين ويتركوهم يتألمون بشكل مروع.

وكشفت المنظمة الألمانية "سوكو تيرشوتز" لحقوق الحيوان، أن تلك الانتهاكات تحدث في مختبر إل بي تي للأدوية والسموم في مينينبوتل، في ضواحي هامبورغ؛ وهو معمل لاختبار السُميات للشركات الصيدلانية والصناعية والكيميائية الزراعية من جميع أنحاء العالم من أجل تلبية متطلبات الحكومات والسلطات.

وينص اختبار السمية على تسمم الحيوانات لمعرفة مقدار المادة الكيميائية أو المخدرات التي تُحدث ضرر جسيم لتحديد الجرعة الآمنة للبشر وذلك وفقًا لما صرحت به شركة Cruelt Free International، وطالبت ميشيل ثيو ، الرئيس التنفيذي للشركة بإغلاق ذلك المعمل لانتهاكه القانون الأوروبي والألماني ودعا إلى مراجعة عاجلة وشاملة لاستخدام الحيوانات في اختبارات السمية في أوروبا ، بما في ذلك المملكة المتحدة.

لأن الاختبارات في هذا المعمل تمت عن طريق حقن الحيوانات أو إجبارها على تناول مواد شديدة السُمية والتي تتسبب في أعراض كثيرة مثل القيء والنزيف الداخلي وضيق التنفس والحمى وفقدان الوزن والخمول ومشاكل الجلد وفشل الأعضاء حتى الموت مع عدم توفير أدوية التخدير أو حتى المسكنات مع استخدام وسائل للتعذيب والعنف.

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