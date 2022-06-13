بالفيديو: عريس يلكم زوجته في حفل زفافهما لسببٍ صادم

عاشت عروس من أوزبكستان أسوأ لحظاتها حين تلقت لكمة قوية من زوجهما خلال حفل زفافها لخسارته في لعبة تسلية أثناء مراسم الزفاف.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة المؤلمة والمحرجة التي تعرضت لها العروس من قبل زوجها الذي لم يرق له فوزها في اللعبة.

وذكرت الصحيفة بأن الزوجين شاركا في لعبة تسلية خلال حفل زفافها، وعندما أدرك العريس بأنه خسر أمام زوجته قام بضربها بقوة على مؤخرة رأسها بقبضة يده.

ووضعت العروس التي أصيبت بالصدمة والذهول يدها على رأسها، قبل أن ترفع فستان زفافها الأبيض عن الأرض وتبتعد عنه بساعدة سيدتان.

في هذه الأثناء، ظهر أيضًا أفضل رجل يقف إلى جانب العريس مصدومًا قبل أن يتلاعب بعصبية بهاتفه مع استمرار عزف موسيقى الحفلات ووميض أضواء الديسكو من حولهم.

ورغم ابتعاد العروس عنه، ظل العريس على المنصة وكأن شيئًا لم يحدث واستمر بالتحديق في الحشد الصامت من هول ما شاهدوه أمام أعينهم.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن حفل الزفاف أقيم في إحدى قرى أوزبكستان ولم يصدر أي تعليق من أي جهة رسمية بشأن اللكمة.

وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وكان للنشطاء ردود أفعال غاضبة من تصرف العريس، إذ كتب أحدهم: "هذا محزن للغاية، آمل أن تجد الشجاعة لتوجيه الاتهام إليه ومحاسبته على أفعاله".

وكتب معلق آخر: "أي رعب تعيشه هذه العروس، من الجيد نشر مقطع الفيديو على الإنترنت لإحراج هذا الرجل الرهيب، لكن آمل أن يتم إبعادها عنه. كيف يمكن لوالديها مشاهدة هذا؟".

وكتب ثالث يقول: "إنه لأمر مروّع، آمل أن تبتعد عنه عاجلًا أفضل من آجلاً".

من الغريب أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها فيديو يظهر العريس يلكم زوجته الجديدة في أوزبكستان، في عام 2019، انتشر مقطع فيديو لحادث مماثل حين ضرب العريس زوجته لمحاولتها ممازحته بقطعة الكيك.