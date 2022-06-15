بالون هيليوم انفجر بالموقع .. وفاة 8 أشخاص في حريق خلال عيد ميلاد بإيران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران كارثة مروّعة حين تحول حفل عيد ميلاد إلى عزاء إثر اندلاع حريق ضخم في أحد المطاعم وأدى إلى وفاة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال يوم أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الطوارئ مجتبى خالدي لوسائل إعلام محلية أن انفجارًا أعقبه حريق اندلع خلال حفل عيد ميلاد في مقهى في ضاحية شهريار بالعاصمة طهران تسبب في مصرع ثلاثة أطفال وثلاث نساء ورجل في مكان الحادث، فيما توفي طفل في الثالثة من عمره في المستشفى.

سبب حريق مطعم في طهران

وحول سبب اندلاع الحريق، كشفت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بأن التحقيقات الأولية كشفت أن بالون الهيليوم انفجر بالقرب من مصدر نار، من المرجح أن يكون شمعة، وهو ما أدى إلى نشوب الانفجار تبعه حريق ضخم.

وذكر مكتب المدعي العام لضاحية شهريار أن سقف المطعم الخشبي ساهم في زيادة اشتعال النيران بالإضافة إلى أن المطعم يقع في قبو وينخفض تحت الأرض بنحو 15 درجة إلى الأسفل.

وأضاف: "أظهرت التحقيقات الأولية أن بالونًا يحتوي على غاز الهيليوم انفجر واشتعل وأدى في النهاية إلى انتقال الحريق في المطعم"، وأشار إلى أن عددًا من الذين قضوا في الحريق، كانوا قد حاولوا الفرار إلا أنهم ماتوا اختناقًا داخل المطبخ التابع للمقهى.