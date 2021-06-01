باليوم العالمي لمكافحة التدخين.. السعودية تحذف مشاهد شرب السجائر في الأفلام والمسلسلات

احتفل العالم في 31 مايو الماضي باليوم العالمي لمكافحة التدخين لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة الى وضع سياسات فعّالة للحد من استهلاكيه.

وانطلاقًا من أهداف اليوم العالمي لمكافحة التدخين، أعلنت السلطات السعودية حزمة من القرارات والاجراءات التي من شأنها تعزيز فكرة الامتناع عن التدخين وتحويلها الى النمط الرائد المجتمع السعودي.

يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.#اليوم_العالمي_لمكافحه_التدخين pic.twitter.com/kUUhN7cKFX — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) May 31, 2021

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية بأنه قد تم اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة منها منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، كما يمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.

وأشارت الهيئة الى أن التدابير الجديدة تتضمن أيضًا حذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.

وكذلك عدم بيع الدخان داخل عبوة مغلقة وعدم بيعه بآلات البيع الذاتي، ومنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية يودي التبغ العالمي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنويًا، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر.

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