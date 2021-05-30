حفلة "جريئة" للمشاهير تثير جدلًا في الرياض.. والجمهور: انفلات أخلاقي

تصدر وسم "#انفلات_مشاهير_بالسعوديه" قائمة الأكثر تداولًا وتغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بعد تداول مقاطع فيديو من حفل "مريب" قيل بأنه أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر متداولو الفيديو بأن الحفل استضاف عددًا من مشاهير السوشال ميديا في السعودية وذكروا أسماء زياد المسفر وسامر الخال وخيريه ابولبن وغيرهم الكثيرين.

وعبر المغردون عن استيائهم من إقامة هذا الحفل في الوقت الذي تفرض فيه السلطات السعودية اجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وأشار عدد من المغردين الى أن سبب أقامة الحفل هو توثيق حسابات عدد من المشاهير الشخصية على السوشال ميديا وقد أحضروا فرق نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة، فيما رجح البعض أن يكون الحفل لافتتاح أحد صالونات التجميل في الرياض.

كما وصف عدد من المغردين الحفل بأنه "انفلات أخلاقي" لا يمت للمجتمع السعودي بصلة لتواجد عدد من عارضات الأزياء بملابس "جريئة" في مشهد لم يعتد عليها المجتمع السعودي المحافظ.

وطالب المغردون من السلطات السعودية بمعاقبة المنظمين والمشاركين في الحفل لمخالفة اجراءات التباعد الاجتماعي وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

كما طالب عدد من المغردين بإلغاء متابعة المشاهير الذين شاركوا في الحفل في وسيلة منهم لإثبات رفضهم لما حدث في الحفل.

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