ما حقيقة وفاة مفسر الأحلام وسيم يوسف في أحد مشافي دبي؟

لا زال مصير الداعية ومفسر الأحلام الأردني الحاصل على الجنسية الإماراتية وسيم يوسف مجهولًا بعد تداول أنباء ضربه وحرق سيارته قبل أيام في دبي.

وفي الوقت الذي أثارت مواقف يوسف في الآونة الأخيرة اتجاه القضية الفلسطينية غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مصيره لا زال يثير تساؤلات عدة من قبلهم.

وبعد أنباء تعرضه للضرب لم ينشر يوسف أي تغريدة لأكثر من أسبوع عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر"، الأمر الذي زاد الغموض حول ذلك وسط تساءل كبير بين النشطاء عن حالته الصحية.

كما تداول تشطاء صورة لسيارة قيل بأنها ليوسف بعد تعرضه لضرب المبرح من قبل مواطن إماراتي بعد مناقشته عن القضية الفلسطينية إثر دفاع يوسف عن الاحتلال الاسرائيلي.

فيما لم تنفِ أو تثبت صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض يوسف الى الاعتداء عليه بالضرب المبرح، رجحت وسائل محلية في الأردن نقل يوسف الى أحد مشافي دبي، مؤكدة انه حالته الصحية حرجة حتى هذه اللحظة مع الإشارة الى ان لم تعلق أي مصادر رسمية أو مقربة على تلك الأنباء الواردة.

وخلال الفترة الأخيرة وتحديدًا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، نشر يوسف عدد من التغريدات وجه خلالها الانتقادات لحركة حماس وكتائب القسام، اعتبرها إرهابية.

ولاقت هذه الاتهامات والانتقادات هجومًا لاذعًا على الداعية الإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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