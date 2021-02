ببيت للمتنبي.. ناسا تهنئ دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ

احتفلت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والتي تُختصربـ"ناسا -NASA" بنجاح مهمة "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ في 9 فبراير ووجهت تهنئة من نوع خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للمركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لـ"ناسا" على موقع التدوين "تويتر" بيت شعر من إحدى قصائد الشاعر العربي الكبير، أبو الطيب المتنبي ووجهتها لحساب مسبار الأمل.

Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi:



إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ



فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ



(If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) pic.twitter.com/HvSsRHumzr