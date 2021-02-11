ببيت للمتنبي.. ناسا تهنئ دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ

احتفلت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والتي تُختصربـ"ناسا -NASA" بنجاح مهمة "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ في 9 فبراير ووجهت تهنئة من نوع خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للمركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لـ"ناسا" على موقع التدوين "تويتر" بيت شعر من إحدى قصائد الشاعر العربي الكبير، أبو الطيب المتنبي ووجهتها لحساب مسبار الأمل.

Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi:



إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ



فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ



(If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) pic.twitter.com/HvSsRHumzr — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 9, 2021

وجاء في التغريدة: "تهانينا لوصولك إلى المريخ!. وبكلمات الشاعر المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فَلا تقنع بما دون النجوم".

ومع إنجاز المهمة بسلام، أصبحت الإمارات الدولة الخامسة في التاريخ والأولى عربيًا التي تصل إلى الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع أن يلتقط المسبار أول صورة كاملة لغلاف المريخ، حيث ستجمع الأدوات نقاط بيانات مختلفة عن الغلاف الجوي لقياس التغيرات الموسمية واليومية أيضًا.

وكان المسبار قد بدأ عملية حرق الوقود قبل حوالي 30 دقيقة من وصوله إلى المريخ، وذلك بهدف الإبطاء من سرعته من 121 ألف كيلومتر بالساعة إلى حوالي 18 ألف كيلومتر بالساعة.

وتصدرت وسوم #العرب_إلى_المريخ و #مسبار_الأمل و ArabsToMars# مواقع التواصل الاجتماعي في دول عديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ عبر مغردون عن سعادتهم بإنجاز "يدعو لفخر كل العرب".

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