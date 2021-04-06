قبل يوم من قضية الأمير حمزة.. مفسرة أحلام مصرية تحدثت عن "محاولة انقلاب في الأردن"

أثارت مفسرة أحلام من مصر جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تغريدة تنبأت فيها بوقوع انقلاب في الأردن قبل أيام من فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة وحملة الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية وتوجيه اتهامات لهم بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية.

وقالت المفسرة التي تدعى أسماء بدوي في تغريدتها التي نشرتها بتاريخ 2 أبريل 2021، أي قبل وقوع أحداث الأردن بيوم واحد فقط: "#من_عالمى_عالم_الرؤى_والاحلام #الاردن، محاولة انقلاب على الحاكم الحالى.. هل تفشل؟ الله اعلم".

وأثارت تغريدة أسماء بدوي، التي تطلق على نفسها ‏‏بأنها مفسرة أحلام وباحثة في علم الرؤى والأحلام جدلًا في الشارع الأردني، وعلق أحد هم: "سبحان الله يعطي العلم لمن يشاء أمس فسرتي الحلم اليوم وقع فقط ٢٤ ساعة".

بينما سخر آخر: "بكرا عندي اختبار اعطيني الأسئلة”.

يذكر أن نائب عام عمان حسن العبداللات قرر حظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.

وقال العبداللات، اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.