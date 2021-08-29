بدء العام الدراسي في السعودية.. ووسم "خمام الوسايد" يتصدر الترند

فتحت 21 ألف مدرسة في جميع أنحاء السعودية أبوابها لاستقبال مليون و200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وتشمل خطة وزارة التربية والتعليم في السعودية لعودة آمنة للطلاب إلى المدارس بعد انقطاع دام أكثر من 18 شهرًا تجهيز منصتي "مدرستي" و"روضتي".

كما اشترطت الوزارة أن يكون الطلاب محصنين بجرعتين من لقاح كورونا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

كما دربت الوزارة 331 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلاب في ظل فيروس كورونا.

كما وضعت الوزارة حزمة من الضوابط العامة في العام الدراسي الجديد، وألزمت الطلبة بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة، مع استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد، وإلغاء الاصطفاف الصباحي، وإيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا.

كما ألزمت الوزارة الطلبة بالتقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج لمنع التزاحم، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة.

وعبر وسم #العام_الدراسي_الجديد، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث "غوغل" خلال ساعات الصباح الأولى، تفاوتت مشاعر وآراء الطلبة والطالبات قبل بدء العام الدراسي.

وعبر قسم من الطلاب عن سعادتهم وفرحتهم ببدء العام الدراسي والعودة إلى المدارس بعد انقطاع دام نحو عامين، شاكرين الله على دوام الصحة والعافية وقدرتهم على العودة للمدارس بعد ظروف استثنائية صعبة.

في حين تثاقل قسم من المغردين العودة إلى المدارس بعد كل هذا الانقطاع، وبأنهم اعتادوا على الدراسة عن بعد، وأرفقوا تغريداتهم بوسم "#خمام_الوسايد" للإشارة إلى تعلقهم بـ"الوسادة".

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