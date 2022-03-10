بركان جبل ميرابي يجبر مئات الأندونيسيين على الفرار من منازلهم

أجبر بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية مئات الأشخاص على الفرار وإخلاء منازلهم بعدما بدأ بقذف حممًا بركانية حارقة وسريعة الحركة عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية

وذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أن بركان "ميرابي" أطلق خلال الليلة الماضية مزيجًا من الحمم البركانية الساخنة والرماد والغازات إلى مسافات وصلت إلى 5 آلاف متر على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.

وغطى الرماد عدة قرى وبلدات مجاورة للجبل وهو ما دفع 250 شخص من السكان إلى التوجه نحو أمان أكثر أمانًا ويجري إرسال مساعدات طارئة لهم.

واستمر مستوى التأهب للبركان عند ثاني أعلى مستوى له حتى ساعات صباح اليوم الخميس، 10 مارس، حيث حظرت السلطات الإندونيسية الاقتراب من دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات حول جبل ميرابي.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في بيان رسمي أن صوت البركان المرعب كان يسمع على بُعد عدة أميال، حيث تم إجلاء العائلات القريبة منه لتجنب سقوط ضحايا.

وجبل ميرابي هو الأكثر نشاطًا من بين أكثر من 120 بركانًا نشطًا في إندونيسيا، وقد اندلع مرارًا وتكرارًا مع الحمم البركانية وسحب الغاز مؤخرًا، ولم يرفع مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية حالة تأهب بركان ميرابي، إلا منذ نوفمبر الماضي حين بدأ بحالة نشاط بركاني خطير.

وتقع قمة ميرابي التي يبلغ ارتفاعها 9737 قدمًا بالقرب من يوجياكارتا، وهي مدينة قديمة يقطنها مئات الآلاف من الأشخاص في منطقة مترو كبيرة، وتسبب آخر ثوران كبير للبركان في عام 2010 في مقتل 347 شخصًا وتسبب في إجلاء 20 ألف قروي.

وتعد إندونيسيا، وهي أرخبيل يبلغ تعداد سكانه 270 مليون نسمة، منطقة معرضة للزلازل والنشاط البركاني لأنها تقع على طول "حلقة النار"، وهي سلسلة من الصدع الزلزالي على شكل حدوة حصان حول المحيط الهادئ.

وكان آخر ثوران كبير له في ديسمبر، عندما ثار بركان جبل سيميرو، أعلى بركان في جزيرة جاوة، بالغضب وخلف 48 قتيلًا و 36 في عداد المفقودين في القرى التي دفنت في طبقات من الطين، وأصيب العديد من الجرحى بحروق خطيرة، وألحق الثوران أضرارا بـ 5200 منزل ومبنى.