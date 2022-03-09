كل ما تريد معرفته عن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

وافق مجلس النواب السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، على نظام الأحوال الشخصية وتعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل ليحل محل نظام الأحوال الشخصية المُعتمد منذ عام 1987م.

وبحسب مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سيتم مراعاة مستجدات الواقع الحديد وسيضع حدًا للاجتهادات وحمى حقوق الزوجة والأطفال من خلال العديد من البنود.

موعد إطلاق نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022

ومن المتوقع أن نظام الأحوال الشخصية سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية حسب تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود الذي أكد أنه قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن النظام الجديد سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكوّن الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

تناول قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 الأحكام التي تتعلق بالأسرة والزواج والخطبة والنفقة والطلاق والخُلع والعدة وتنظيم أحكام الإرث والوصايا والتركة، بالإضافة إلى حقوق الزوجين بداية من الخطبة وحتى وفاة أحدهما أو الفرقة بينهما بالطلاق أو غيره.

وتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد 254 بندًا جديدًا نذكر بعضًا منها في هذا التقرير:

الخطبة طلب التزويج والوعد به

لكل من الخاطب والمخطوب العدول عن الخطبة

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرًا أو يجر عرف على أنه مهر.

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها للطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هديه إن كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن لإبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد وكان الخاطب قد سلم الى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من المهر يحق للخاطب أو لورثته الرجوع بما سلم بعينه إن كان قائما وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض.

إذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزوج وكان العدل من الخاطب بلا سبب من قبلها أو كان العدول منها بسبب من الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

تحميل مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد pdf

يمكن تحميل مشروع نظام الأحوال الشخصية بخاصية الـ PDF باتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى مستند مشروع النظام "من هنا " مباشرة.

" مباشرة. الضغط بزر الفأرة الأيمن داخل المستند.

اختيار حفظ باسم من القائمة المنسدلة.

ثم النقر على حفظ.

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