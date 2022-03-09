بعد أيام من زواجهما .. عريس دونا الحسين يدخل إلى المستشفى (صورة)

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ذات الأصول السورية دونا الحسين صورة كشفت من خلالها عن دخول زوجها للمستشفى بعد أقل من أسبوع على زواجهما في أحد فنادق الرياض.

ونشرت دونا عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات صورة لأحدهم مستلقٍ على سرير المستشفى ويقف إلى جانبه أحد الأطباء أو الكوادر الطبية.

وأرفقت دونا الصورة بتعليق جاء فيه: “لا حول ولا قوة إلا بالله، محمد من أمس تعبان كثير، وعطوه موعد عملية بكرة، وحتى أنا تعبانة كثير".

وناشدت دونا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يدعو لها ولزوجها بالشفاء العاجل، حيث قالت: "لكل متابعيني إلي يحبوني، ادعوا لنا".

يذكر أن دونا الحسين كانت قد احتفلت بعقد قرانها من الشاب محمد يوم السبت الماضي، 5 مارس 2022.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفاف دونا الحسين والتي عرفها الجمهور العربي عن طريق شقيقتها الممثلة والإعلامية هبة الحسين.

وأطلت العروس دونا الحسين بفستان فائق الجمال ذو أكتافٍ منسدلة من الحرير الأبيض موصولًا بقطعة من الشيفون المُطرز بالكريستالات الأنيقة.

أما من ناحية الشعر، فقد اكتفت العروس دونا باعتماد تسريحة بسيطة مسدلة خصلتيها من الأمام زينتها بطرحة أنيقة مُزينة بثلاث وردات بيضاء من الناحية الأمامية مع مكياج بسيط.

من هو زوج دونا الحسين

ولم تكشف دونا الحسين عن هوية زوجها، فهي دائمًا ما تطلب من متابعيها عدم الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

من هي دونا الحسين

دونا الحسين هي ناشطة ومدونة اجتماعية تحمل الجنسية السعودية وهي شقيقة الإعلامية السعودية الشهيرة هبة الحسين.

تتمتّع دونا بشهرة كبيرة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 288 ألف متابع.

وتنتمي دونا لعائلة الحسين والتي تُعد واحدة من أكبر وأشهر العائلات في المملكة العربية السعودية حيث عُرفت بأن أبنائها يتولّون العديد من المناصب والمراكز الهامة في الدولة.

اشتهرت دونا بتقديم محتوى متعلق بعالم الموضة والأزياء والجمال عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدة على جمالها وقوة حضورها.

هبة الحسين

هبة الحسين إعلامية وممثلة سعودية، ومقدمة برامج تلفزيونية. حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي، وماجستير في الإعلام، إذاعة وتلفزيون.

وُلدت هبة الحسين لأبوين سعوديين، أبوها مؤرخ وشاعر، حاصل على الدكتوراة في التاريخ الإسلامي.

درست هبة في السعودية، وحصلت على البكلوريوس في الأدب الإنكليزي، والماجستير في الإعلام، اختصاص "إذاعة وتلفزيون".

أعمال هبة الحسين

2020 : مخرج 7

2021 : ممنوع التجول

زواج هبة الحسن

في يوم 2 سبتمبر عام 2020، أعلنت هلة زواجها من المغني السعودي عايض الذي اقتحم عالم الشهرة وظهر لجمهوره في 2015 عندما أطلق أغنية نسيتني عبر انستقرام، والتي تم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت 8.5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

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