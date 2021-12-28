برلماني عراقي يفجر ضجة : الخليجيون فاشلون دراسيًا وغير متربين

أثار البرلماني العراقي فائق الشيخ علي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح أساء فيه لدول الخليج العربي وللشعب الخليجي الذي يتوجه للسياحة في دول أوروبا.

وقال عضو مجلس النواب العراقي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "قبل ساعتين كنت عند مستشفى كرومويل في لندن.. وإذا بي أسمع دوي انفجارات مدوية.

سألت مرافقي: ما هذا؟

أجاب: إنظر إلى هذه السيارات الأربع الخليجية هي مصدر القصف من الإكزوز.

قلتُ له: تراهم فاشلين دراسيًا وغير متربين.. لكنهم يرثون أموالاً طائلة من الحرام، ليستعرضوا بها قوتهم بالغرب!”.

وأثارت تغريدة البرلماني العراقي استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول الخليجية ووصفوا تعليقه بـ"المسيء للشعب الخليجي" ويعمل على توتر العلاقة بين العراق ودول الخليج العربي.

وأجمع المعلقون والمغردون على تغريدة فائق الشيخ علي بتعمده إثارة الجدل من خلال تناول قضية حساسة والإساءة لشعوب الدول الشقيقة، ورصدنا لكم في هذا التقرير بعضًا منها:

وذكر مغردون بأنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب فائق الشيخ الجدل، إذ عُرف بنقده اللاذع وبإسلوب يصل أحيانًا إلى حد السخرية من الأحزاب الإسلامية المتحكمة في العراق من قبيل حزب الدعوة الإسلامية وغيرها.

فائق الشيخ علي

اسمه الكامل فائق دعبول عبد الله الشيخ علي.

ولد فائق الشيخ علي في النجف العراق عام 1963، وهو محامٍ وسياسي ليبرالي عراقي، عضو مجلس النواب العراقي لدورتين على التوالي، وأمين عام حزب الشعب للإصلاح.

السيرة الذاتية لـ فائق الشيخ علي

تخرّج فائق الشيخ علي من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد - قسم القانون عام (1986 - 1987). في 1991 دعا فائق الشيخ علي إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية بعد الانتفاضة الشعبانية في العراق والتي من شأنها تحافظ وتحمي المجتمع بأكملهِ بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.

واجه الانتفاضة الشعبانية في العراق مشاكل كثيرة في السنوات الماضية لمهاجمته المشروع القائم في العراق ما بعد عام 2003 على المحاصصة الطائفية والعرقية، وفضحه بعض رجال الدين الطائفيين ممن يستخدمون الدين لمصالحهم السياسية والشخصية.

نشاط فائق الشيخ علي السياسي

ولد فائق الشيخ علي بلسانٍ معارض، فقد كان أحد المعارضين البارزين لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فثار مع الذين ثاروا ضد النظام في آذار (شعبان) عام 1991، وكان في مقر القيادة الروحية للانتفاضة في مدينة النجف الأشرف.

وبعد ملاحقة النظام له، اضطرّ مهاجرة العراق فلجأ إلى مخيم رفحاء في السعودية ومكث هناك لغاية عام 1992، ومنه هاجر إلى جمهورية إيران الإسلامية فمكث هناك شهرين، وبعدها عاد إلى السعودية وغادرها إلى بريطانيا ليعيش لاجئاً سياسيًا فيها منذ أوائل شهر يناير عام 1993 حتّى سقوط نظام صدام.

انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014

رشّح فائق الشيخ علي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014 عن محافظة بغداد ضمن القائمة التي ساهم في تأسيسها وهي التحالف المدني الديمقراطي (العراق) فحصلت القائمة على 112,563 صوت وحصل هو على 24,256 صوت، مما جعله يحل في المركز السادس على المحافظة بعد نوري المالكي وإياد علاوي ومحمد صاحب الدراجي وباقر صولاغ ومثال الآلوسي.

انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018

ترشّح فائق الشيخ علي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018 عن محافظة بغداد ضمن قائمة تمدّن الذي يرأسه، وهو تحالف مدني وطني ديمقراطي ليبرالي عراقي. فحصلت القائمة على 35,233 صوت وحصل هو على 8,955 صوت، ممّا جعله يحل في المركز الخامس على المحافظة. وقد صوّت مجلس النواب العراقي يوم 17 أيلول سنة 2019 على رفع الحصانة عن فائق الشيخ علي.