برلماني كويتي يرفض الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني.. ويعلق: بدعة منكرة

أثار عضو البرلمان فايز غنام الجمهور جدلًا في الشارع الكويتي بعد امتناعه عن الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني خلال مناسبة رسمية.

وشوهد النائب فايز الجمهور خلال حفل أقامته الهيئة العامة للبيئة وقد تجاهل عزف النشيد الوطني الكويتي في الوقت الذي هم فيه جميع الحضور والمسؤولين والضباط للوقوف طوال فترة عزفه.

النائب #فايز_الجمهور إذا عدم وقوفك للنشيد الوطني بدعه ، ليش مرتز بأول صف وقاعد تشرب ماي وتمسك تليفونك وانت تعلم بوجود وسائل الإعلام ، يااخي لاتحضر أي حفل رسمي ولا تظهر بهذا الشكل اللي ينرفز!! pic.twitter.com/3prXm513k9 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) August 29, 2021

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد ظهر النائب وهو يشغل نفسه بشرب الماء المتواجد على الطاولة أمامه في إشارة منه على رفضه الوقوف من أجل النشيد الوطني.

وأثار تصرف النائب جدلًا في الشارع الكويتي بين من انتقده واعتبره تقليل من احترام النشيد الوطني الذي يعتبر رمزًا وطنيًا كويتيًا يجب الافتخار به وبين من اعتبرها حرية شخصية.

وبعدها صرح النائب أن امتناعه عن الوقوف سببه شرعي، بقوله "إن القيام تعظيمًا لأي سلام وطني أو علم وطني هو من البدع المنكرة، ومخالفة للتوحيد، لم تكن موجودة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا في عهد خلفائه الراشدين".

وأضاف: "وفق فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فإن الوقوف منافٍ لكمال التوحيد الواجب، وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيه مشابهة للكفار، وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم برؤسائهم ومراسيمهم".